जब इंडियन पास्ता ने इटली को दी टक्कर...एयरपोर्ट पर स्वाद चखते ही अपने ही देश को भूल गया 'विलायती बाबू'

Chennai Airport viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों खूब देखा जा रहा है, जिसमें एक विदेशी यात्री एंडी, चेन्नई एयरपोर्ट लाउंज में रेड सॉस पेने पास्ता खाते नजर आ रहे हैं. एंडी चेन्नई से हैदराबाद जा रहे थे और लाउंज के खाने से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कैमरे पर ही बोल दिया कि भारत में बनी स्पेगेटी सॉस, इटली से भी बेहतर लग रही है. एंडी वीडियो में कहते हैं कि ये बात विवादित लग सकती है, लेकिन उन्हें सच में लगता है कि इंडियन्स पास्ता सॉस बेहतर बनाते हैं. उन्होंने बार बार एक ही शब्द इस्तेमाल किया फायर.

Foreigner eating Italian food at Chennai airport says that Italian food in India tastes better than Italy and Indians are better in making it. pic.twitter.com/UMIjM5TnTE — Woke Eminent (@WokePandemic) January 23, 2026

सोशल मीडिया पर छिड़ी स्वाद की जंग (Mixed Reactions on Social Media)

जैसे ही वीडियो X यानी ट्विटर पर वायरल हुआ, फूड लवर्स के रिएक्शन आने लगे. किसी ने कहा कि भारतीय मिट्टी और मसालों में ही जादू है. तो किसी ने मजाक में लिखा कि अब रोम वाले पास्ता में हरी मिर्च डालना सीख रहे होंगे. कुछ यूजर्स ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में लिया और लिखा कि इटालियंस ने खोजा, इंडियंस ने निखारा. वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एयरपोर्ट का खाना हर जगह अच्छा नहीं होता, असली स्वाद रेस्तरां में मिलता है.

चेन्नई एयरपोर्ट से वायरल हुआ पास्ता वाला वीडियो (Viral Video from Chennai Airport)

ये वीडियो सिर्फ एक पास्ता तक सीमित नहीं है. ये दिखाता है कि भारतीय स्वाद अब ग्लोबल चर्चा का हिस्सा बन चुका है. इंडियनाइज्ड फूड, चाहे वो पास्ता हो या पिज्जा, दुनियाभर के लोगों को आकर्षित कर रहा है. अब तक इस वीडियो को एक लाख तीस हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. चेन्नई एयरपोर्ट का ये पास्ता भले ही इटली से बेहतर हो या नहीं, लेकिन इतना तय है कि भारतीय स्वाद लोगों के दिल और प्लेट दोनों जीत रहा है.

