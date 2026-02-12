विज्ञापन
Celebrities celebrate Valentine's Day 2026 LIVE Updates: इस साल का वैलेंटाइन डे बॉलीवुड के लिए खासा रोमांचक साबित हो रहा है. 14 फरवरी 2026 को प्यार का त्योहार मनाते हुए सिनेमाघरों में रोमांटिक फिल्मों की बाढ़ आ गई है. शाहिद कपूर की 'ओ'रोमियो' (13 फरवरी रिलीज) 90 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड में डार्क रोमांस की कहानी लेकर आई है, जहां तृप्ति डिमरी के साथ उनकी केमिस्ट्री है. वहीं, आदर्श गौरव और शनाया कपूर की फिल्म 'तू या मैं' भी 13 फरवरी को रिलीज हो रही है. इसके अलावा ओटीटी पर भी ढेरों फिल्मों और सीरीज होने को तैयार हैं. 

वैलेंटाइन डे का इतिहास

वैलेंटाइन डे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है. यह दिन प्यार, रोमांस, स्नेह और प्रेम का प्रतीक है. इस दिन एक दूसरे को पसंद करने वाले फूल, चॉकलेट, गिफ्ट्स, कार्ड्स और प्रेम का इजहार करके इमोशंस का इजहार करते हैं. इसकी शुरुआत प्राचीन रोमन काल से जुड़ी है, जहां लूपर्कालिया नामक उत्सव फरवरी में उर्वरता और वसंत के आगमन पर मनाया जाता था. बाद में, इसे संत वैलेंटाइन के नाम से जोड़ा गया. संत वैलेंटाइन एक पादरी थे, जिन्होंने रोमन सम्राट क्लॉडियस द्वितीय के सैनिकों की शादी पर रोक के खिलाफ जाकर गुप्त विवाह करवाए. इसके लिए उन्हें 14 फरवरी को मार डाला गया. उनकी शहादत की याद में 5वीं शताब्दी में पोप गेलैसियस ने इस दिन को संत वैलेंटाइन दिवस घोषित किया. 14वीं शताब्दी से यह प्रेम से जुड़ गया.

आइए जानते हैं वैलेंटाइन डे पर मनोरंजन की दुनिया में क्या चल रहा है और कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है.

Valentines Day 2026 Celebrations Live Updates | वैलेंटाइन डे 2026 सेलिब्रेशंस लाइव अपडेट्स

Feb 12, 2026 11:57 (IST)
Bollywood Superhit Love Story: अरशद वारसी ने पत्नी से दिल की बात निकलवाने के लिए पिलाई ड्रिंक, अरशद-मारिया की प्रेम कहानी

पर्दे पर मजाकिया दिखने वाले अरशद वारसी असल जिंदगी में अपनी लव लाइफ को लेकर बेहद संजीदा है. शादी के इतने साल बाद भी अरशद अपनी पत्नी मारिया गॉरेटी से बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं. अरशद इंडस्ट्री के उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने धर्म से अलग धर्म की लड़की से शादी की और बखूबी निभाई भी. ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अरशद मुस्लिम हैं और मारिया ईसाई हैं, लेकिन दोनों का कपल बेहद क्यूट है. चलिए वैलेंटाइंस वीक के इस मौके पर हम आपको अरशद और मारिया की क्यूट सी लव स्टोरी बताते हैं कि कैसे एक जज, एक कंटेस्टेंट पर अपना दिल दे बैठे थे और फिर बात शादी तक पहुंच गई.

(पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

पूरी स्टोरी पढ़ें

फॉलो करे:
Bollywood Celebrate Valentine's Day 2026 LIVE Updates, Valentines Day 2026, Celebrities Celebrate Valentine's Day 2026 LIVE Updates
