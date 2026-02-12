Celebrities celebrate Valentine's Day 2026 LIVE Updates: इस साल का वैलेंटाइन डे बॉलीवुड के लिए खासा रोमांचक साबित हो रहा है. 14 फरवरी 2026 को प्यार का त्योहार मनाते हुए सिनेमाघरों में रोमांटिक फिल्मों की बाढ़ आ गई है. शाहिद कपूर की 'ओ'रोमियो' (13 फरवरी रिलीज) 90 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड में डार्क रोमांस की कहानी लेकर आई है, जहां तृप्ति डिमरी के साथ उनकी केमिस्ट्री है. वहीं, आदर्श गौरव और शनाया कपूर की फिल्म 'तू या मैं' भी 13 फरवरी को रिलीज हो रही है. इसके अलावा ओटीटी पर भी ढेरों फिल्मों और सीरीज होने को तैयार हैं.

वैलेंटाइन डे का इतिहास

वैलेंटाइन डे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है. यह दिन प्यार, रोमांस, स्नेह और प्रेम का प्रतीक है. इस दिन एक दूसरे को पसंद करने वाले फूल, चॉकलेट, गिफ्ट्स, कार्ड्स और प्रेम का इजहार करके इमोशंस का इजहार करते हैं. इसकी शुरुआत प्राचीन रोमन काल से जुड़ी है, जहां लूपर्कालिया नामक उत्सव फरवरी में उर्वरता और वसंत के आगमन पर मनाया जाता था. बाद में, इसे संत वैलेंटाइन के नाम से जोड़ा गया. संत वैलेंटाइन एक पादरी थे, जिन्होंने रोमन सम्राट क्लॉडियस द्वितीय के सैनिकों की शादी पर रोक के खिलाफ जाकर गुप्त विवाह करवाए. इसके लिए उन्हें 14 फरवरी को मार डाला गया. उनकी शहादत की याद में 5वीं शताब्दी में पोप गेलैसियस ने इस दिन को संत वैलेंटाइन दिवस घोषित किया. 14वीं शताब्दी से यह प्रेम से जुड़ गया.

आइए जानते हैं वैलेंटाइन डे पर मनोरंजन की दुनिया में क्या चल रहा है और कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है.

