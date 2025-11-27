दुल्हन ने एंट्री पर किया ऐसा डांस देखने वालों की आ गई शामत, लुक देख कांपने लगे लोग, बोले- दुल्हन है या मंजुलिका

हमारे देश में गाजे-बाजे और नाच गाने के बगैर शादियां पूरी ही नहीं होती. वहीं आजकल दुल्हन जयमाला के लिए आते वक्त नाचते-नाचते ही आती है. इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए कुछ दुल्हनें तो महफिल की जान बन जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं कि लोगों की हंसी छूट जाती है. एक ऐसी ही दुल्हन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने शादी में ऐसी एंट्री ली कि बारातियों को तो छोड़िए सोशल मीडिया पर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे.

दुल्हन का डांस देख छूट जाएगी हंसी

इस वीडियो को शिल्पा मिश्रा नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में दुल्हन शादी के मंडप की ओर आ रही है. उसके आस-पास उसकी बहनें और सहेलियां हैं, जो उसके साथ चल रही हैं. एंट्री को धमाकेदार बनाने के लिए दुल्हन डांस करने लगती है, हालांकि उसका डांस देख लोग हंसे बिना नहीं रह पा रहे. बिखरे-बिखरे बाल और फंसे हुए कलीरों के साथ दुल्हन अजीब सा डांस कर रही है. वीडियो में देखा जा सकता है दुल्हन की एक सहेली उसके फंसे हुए कलीरों को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन दुल्हन है कि रुकने का नाम नहीं लेती और डांस करती जाती है.

लोगों ने लिए मजे, लगाए ठहाके

इस मजेदार वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और 42 हजार लाइक्स इस पर आए हैं. वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, सहेली कह रही है, रुक जा बहन दो मिनट. दूसरे ने लिखा, मेरा एक ही सवाल है, क्या मजबूरी थी. तीसरे यूजर ने लिखा, बिना दुल्हन के नाचे शादी कैंसिल हो रही है क्या आजकल. एक अन्य ने लिखा, ऐसे डांस करेगी तो जरूर शादी कैंसिल हो जाएगी. एक और लिखते हैं, दुल्हन है या मंजुलिका.