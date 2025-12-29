सरिस्का का न्यू ईयर से पहले सैलानियों को सरप्राइज, अचानक सामने आई बाघिन ST-9, कैमरे में कैद हुई शाही चाल

Alwar Tiger Sighting News: राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिज़र्व इन दिनों टूरिस्ट की आवाजाही से गुलजार हो गया है. नए साल से पहले यहां बाघों को देखने के लिए टूरिस्ट जमा होने लगते हैं. यहां आने वाले हर टूरिस्ट की पहली चाहत टाइगर देखने की होती है. इसी सिलसिले में रविवार को सरिस्का में टूरिस्ट को नए साल से पहले एक सरप्राइज मिला. उन्हें बाघिन ST-9 की बहुत ही शानदार साइटिंग देखने को मिली.

हल्की धूप सेंकते हुए दिखी बाघिन ST-9

सरिस्का के जोन-1 के शुकराना इलाके में सफारी के दौरान सर्दियों की हल्की धूप में एक पेड़ की छांव में चुपचाप बैठी बाघिन ST-9 दिखी. कुछ देर बाद वह वहां से उठी और चुपचाप जंगल की तरफ चली गई, जैसे ही यह नजारा बाघ देखने आए टूरिस्ट पर पड़ा. उसे देखते ही वह बहुत एक्साइटेड हो गए और तुरंत इस नजारे को अपने कैमरे और मोबाइल में कैप्चर करने लगे.

नए साल में सरिस्का टाइगर

बताया जा रहा है कि करीब 500 टूरिस्ट ने एक साथ बाघिन ST-9 को देखा, जिससे सफारी का यह पल उनके लिए बहुत यादगार बन गया. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नए साल तक पूरी सफारी चला रहा है. बढ़ती भीड़ को देखते हुए टाइगर सफारी के लिए एक्स्ट्रा गाड़ियों का भी इंतजाम किया गया है, ताकि वहां आने वाले टूरिस्ट्स को किसी तरह की दिक्कत न हो. बता दें कि इस सीजन में बाघिन ST-9 और टाइगर ST-2304 के लगातार दिखने से सरिस्का में टूरिस्ट का उत्साह चरम पर है.

सरिस्का में कितने बाघ बाघिन है?

सरिस्का में बाघों की संख्या हाल ही में बढ़कर 50 के करीब या पार हो गई है, जिसमें नर, बाघिन और शावक शामिल हैं; जून 2025 के अपडेट के अनुसार लगभग 48-49 बाघ थे, जिसमें 10 नर, 14 बाघिन और कई शावक थे, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है, जो बाघों की अच्छी आबादी को दर्शाती है.

यह भी पढ़ें; अरावली रेंज पर जारी विवाद के बीच आज अहम दिन! सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं करोड़ों लोगों की निगाहें