शादी से पहले Basketball खेलने पहुंचे दूल्हा-दूल्हन, 'कुछ कुछ होता है' को यूं किया रिक्रिएट!

अपनी शादी में 'कुछ कुछ होता है' को रिक्रिएट करते नजर आए दूल्हा और दुल्हन, Video हो रहा वायरल

Bride And Groom Playing Basketball: शादी (Marriage) हर इंसान के लिए बेहद खास होती है. इसे यादगार (Memorable Time) बनाने के लिए लोग तरह-तरह की तरीके आजमाते हैं, कोई धमाकेदार एंट्री करता है, तो कोई शादी के बेहतरीन डेकोरेशन (best decoration of the wedding) से लोगों का दिल खुश (happy) कर देता है. वहीं कोई हवा (air) में, तो कोई फायर (fire) से खेलते हुए शादी (marriage videos) के बंधन में बंधना चाहता है.