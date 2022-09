डॉगी के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में फ्लाइट उड़ाना भूला पायलट, देखें Video

डॉगी के साथ सेल्फी लेने का पायलट पर चढ़ा ऐसा 'भूत' भूल गया फ्लाइट उड़ाना

Trending Dog Flight Video: अक्सर देखा जाता है कि बदलते मौसम (weather) के कारण या फिर किसी इमरजेंसी (emergency) के चलते फ्लाइट को उड़ान भरने में देरी का (flight has to face delay in taking off) सामना करना पड़ जाता है, लेकिन इन दिनों वायरल (viral) हो रहे इस वीडियो (video) में विमान का देरी से उड़ान भरने का कारण जानकर हर कोई दंग है. दरअसल, हाल ही में वायरल हो रहे इस वीडियो में एक क्यूट से डॉगी (cute doggy) की खूबसूरती से आकर्षित होकर फ्लाइट के पायलट (pilots) और कर्मचारी (staff) उसके साथ सेल्फी (selfies) लेने में बिजी हो गए, इसी बीच उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा और इस तरह विमाग (flight) को उड़ान भरने में देरी हो गई.