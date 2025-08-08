ये Stylish Clutch आपके हर लुक को बनाएंगे Royal और Attractive, कीमत जान रहे जाएंगे हैरान

Best Deals On Stylish Clutch: शादी हो, पार्टी हो या कोई खास फंक्शन, हर महिला चाहती है कि उसका लुक सबसे अलग और रॉयल लगे. ड्रेस से लेकर ज्वेलरी तक सबकुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा एक्सेसरी है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, जबकि वो आपके पूरे लुक को एक नया आयाम दे सकता है और वो है क्लच. Myntra की Right To Fashion Sale आपके लिए खूबसूरत, स्टाइलिश क्लच की बेस्ट डील्स लेकर आई है, जो न सिर्फ आपके आउटफिट को कम्प्लीट करता है, बल्कि आपकी पर्सनालिटी में भी चार चांद लगा देता है.

इन Clutch का एम्ब्रॉयडरी वर्क, बीडिंग, मेटैलिक फिनिश और रिच टेक्सचर इन्हें इतना रॉयल बनाता है कि लोग आपकी स्टाइल सेंस की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे. और सबसे अच्छी बात? इनकी कीमत इतनी अफोर्डेबल है कि आप सोच भी नहीं सकते.

इन Clutch को अभी करें अपने वार्डरॉब में ऐड, हर आउटफिट के लिए हैं परफेक्ट



1. FOR THE BEAUTIFUL YOU

FOR THE BEAUTIFUL YOU का ये रॉयल ब्लू कलर का एम्बेलिशड बॉक्स क्लच हर पार्टी और शादी के लुक को देता है एक रॉयल टच. ये दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है और किसी भी ट्रेडिशनल आउटफिट पर कैरी किया जा सकता है.

2. WORTHYY ACCESSORIES

WORTHYY ACCESSORIES का ये लाइट पिंक कलर क्लच आपके लुक को और भी क्लासी बना देगा. यूनिक डिज़ाइन के साथ इस क्लच में आपको एक चैन स्ट्रैप भी मिल जाएगी.

3. FOR THE BEAUTIFUL YOU

व्हाइट कलर का ये फ्लोरल एम्बेलिशड क्लच दिखने में जितना सिंपल है, उतना ही अट्रैक्टिव भी है. हाथ पर कैरी करने के लिए इसमें एक गोल्डन हैंडल भी दिया गया है.

4. SKIMMER

SKIMMER का ये ब्रोंज कलर का पर्स क्लच पोटली की शेप में आता है. इस क्लच आपको आप साड़ी, सूट या किसी भी कलर के लहंगे पर कैरी कर सकते हैं. ये दिखने में काफी सुंदर लगता है.

5. FOR THE BEAUTIFUL YOU

पीच कलर का ये क्लच ट्रेडिशनल आउटफिट हो या मॉडर्न ड्रेस, हर लुक में लगाता है ग्लैमर का तड़का. ये काफी सिंपल है और गोल्डन कलर की चैन स्ट्रैप के साथ आपको मिल जाएगा.

अगर आप सोच रही हैं कि इतने खूबसूरत क्लच की कीमत हजारों में होगी, तो आप हैरान रह जाएंगी. Myntra पर ये क्लच बेहद कम कीमत में उपलब्ध हैं, कुछ तो ₹1000 से भी कम में! यानी स्टाइल और बजट दोनों का परफेक्ट बैलेंस. तो तैयार हो जाइए अपने पार्टी लुक को एक नया ग्लैमर देने के लिए. चाहे आप ब्राइडल लुक में हों या किसी फ्रेंड की वेडिंग में गेस्ट बनकर जा रही हों, ये क्लच आपके हाथों में ऐसा जादू भर देंगे कि सबकी नजरें आप पर ही टिक जाएंगी.