भाबीजी घर पर हैं के विभूति की पत्नी की 10 सुंदर तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे- ये तो गोरी मेम जैसी सुंदर 

भाबीजी घर पर हैं के विभूति यानी एक्टर आसिफ शेख की रियल गोरी मेम यानी वाइफ की 10 सुंदर तस्वीरें आपका दिल जीत लेंगी. 

भाबीजी घर पर है के विभूति की पत्नी की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

एक्टर आसिफ शेख को कॉमेडी टीवी शो भाबीजी घर पर हैं में विभूति नारायण मिश्रा के किरदार के लिए जाना जाता है. हालांकि वह कई बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं. लेकिन भाबीजी घर पर है में एक्टिंग और शो में कॉमेडी टाइमिंग को लेकर वह घर-घर में पॉपुलर हैं. वहीं गोरी मेम वाइफ के साथ उनकी कैमेस्ट्री को भी काफी पसंद किया जाता है. लेकिन आज हम आपको उनकी रियल लाइफ गोरी मेम यानी वाइफ जेबा शेख की 10 सुंदर तस्वीरें दिखाएंगे, जो आसिफ शेख की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं. 

आसिफ शेख ने 1989 में जेबा शेख से शादी की थी. यह कपल 35 साल से भी ज्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं.

जेबा शेख एक हाउसवाइफ हैं और वह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. जेबा अपने परिवार की देखभाल में बिजी रहती हैं. 

हालांकि आसिफ के बिजी शेड्यूल के बावजूद वह एक-दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं. 
 

आसिफ और जेबा के दो बच्चे हैं - बेटी मरियम नस्तासिया और बेटा अल्यजा इमान हैं. मां की तरह मरियम सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं.  

आसिफ शेख का जन्म दिल्ली में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1984 में भारत के पहले डेली सोप हम लोग से की थी.

इसके बाद उन्होंने करण अर्जुन, बैंडिट क्वीन, और किसी का भाई किसी की जान जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया.

लेकिन भाबीजी घर पर हैं में उनकी भूमिका ने उन्हें खास पहचान दिलाई. इस शो के लिए उन्हें 2016 में ITA अवॉर्ड और 2021 में गोल्ड कॉमेडी अवॉर्ड जैसे अवॉर्ड भी मिले हैं.

