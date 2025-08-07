रुपाली गांगुली के पति की 10 अनदेखी तस्वीरें, 7वीं देख कहेंगे- अनुपमा के अनुज कपाड़िया के टक्कर में नहींं

टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली को टीवी शो अनुपमा में उनके शानदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है. वह टीवी के नंबर वन शो के कारण टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई हैं. लेकिन उनकी शो के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, जिसकी झलक वह सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दिखाती रहती हैं. वह पति अश्विन के. वर्मा और बेटे के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं. इसके चलते अक्सर कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.

रुपाली गांगुली के पति अश्विन एक व्यवसायी और पूर्व में अमेरिका में न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे.

अश्विन और रुपाली की शादी 6 फरवरी 2013 में हुई थी, दोनों का एक बेटा, रुद्रांश, उसी साल अगस्त में पैदा हुआ.

दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत एक विज्ञापन शूट के दौरान हुई थी, और लंबे समय तक दोस्ती के बाद कपल ने शादी का फैसला किया.

रुपाली ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी शादी जल्दबाजी में हुई थी, और उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी के ब्लाउज के साथ समारोह में हिस्सा लिया था.

हाल ही में, अश्विन की पहली शादी से उनकी बेटी, ईशा वर्मा, ने रुपाली और अश्विन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, जिससे विवाद खड़ा हो गया था.

ईशा ने 2020 के एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि रुपाली ने उनके परिवार को तोड़ा और उनके पिता के साथ "नियंत्रणकारी" और "मानसिक रूप से अस्थिर" व्यवहार किया.

ईशा ने यह भी आरोप लगाया कि रुपाली गांगुली ने उन्हें और उनकी मां को धमकी दी थी.

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद, रुपाली ने ईशा के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया, जिसके बाद ईशा ने पोस्ट हटा लिया.

जबकि अश्विन ने इस मामले में एक बयान जारी किया, जिसमें कहा कि उनकी दूसरी शादी का अंत कई कारणों से हुआ, और इसमें रुपाली का कोई दोष नहीं था.

रुपाली ने बताया कि अश्विन ने उनके लिए अपने करियर को पीछे रखा और भारत में उनके साथ रहने के लिए अपनी अमेरिकी नौकरी छोड़ दी.

दोनों मिलकर मुंबई में एक विज्ञापन एजेंसी भी चलाते हैं. रुपाली ने हाल ही में अनुपमा के सेट पर हुए आग के हादसे के बाद भी अपने पति और प्रोड्यूसर राजन शाही के समर्थन की सराहना की.

बता दें, टीवी का नंबर वन शो में शुमार अनुपमा है, जिसमें रुपाली गांगुली अहम किरदार में नजर आती हैं. वहीं शो में अनुज कपाड़िया के रोल में गौरव खन्ना के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद आई थी.