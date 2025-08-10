विज्ञापन

अपनी शादी में दुल्हन के गाने ने जीता दिल, शाहरुख के गाने पर जमा दिया रंग, देखने वालों के खड़े हुए रोंगटे, भूल गए शादी

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुद एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए गाने लगी और फिर ऐसा सुर लगाया कि लोग खो गए. इस वीडियो ने लोगों के दिलों को जीत लिया है.

दुल्हन का सिंगिंग वीडियो हुआ वायरल
नई दिल्ली:

शादी एक खूबसूरत त्योहार है, जिसमें दो लोगों की खुशी में कई लोग शामिल होकर उनको आशीर्वाद देते हैं. कई लोगों के लिए शादी उनका ड्रीम होता है, जिसे वो अपने तरीके से कर यादगार बनाते हैं. वैसे आज के जमाने में शादियों का ट्रेंड बहुत ज्यादा ही बदल चुका है. दुल्हन की एंट्री से वेडिंग कपल के डांस तक अब सब एडवांस हो चुका है. शादी को यादगार बनाने के लिए वेडिंग कपल तरह-तरह की एक्टिविटी भी कर रहे हैं. इसमें नाच-गाना सबसे पहले है. अब इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो भी तब, जब आपको भी ऐसी पार्टनर मिल रही होगी तो.

दुल्हन ने स्टेज पर गाया रोमांटिक गाना 

इस वीडियो में आप देखेंगे कि लाल जोड़े में एक दुल्हन अपने दूल्हे राजा के लिए रोमांटिक सॉन्ग गा रही है. यह गाना है, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म ओम शांति ओम का. दुल्हन स्टेज के सामने से चलती हुई आ रही हैं और अपने दूल्हे राजा के लिए सॉन्ग 'मैं अगर कहूं' गा रही हैं. देखने में यह वीडियो काफी ड्रीमी और खूबसूरत है और हर लड़की और लड़का चाहेगा कि उसकी शादी भी कुछ इसी तरह हो. इस वीडियो में दुल्हन के आस-पास कई गेस्ट इस खूबसूरत नजारे को अपने मोबाइल फोन में कैद करते नजर आ रहे हैं.

दुल्हन की आवाज के कायल हुए लोग 

इस वीडियो पर लोग क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, आइए जानते हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'सिर्फ वो एक लाइन, जो पार्टनर के लिए बहुत मायने रखती है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'हाय...मैं मरजावां, तुम्हारी वॉयस और खूबसूरती'. तीसरा यूजर लिखता है, 'इस गाने को सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे हैं'. चौथा लिखता है, 'मुझे तो लगा था शायद गाना बज रहा है, ओएमजी दुल्हन की क्या आवाज है'. पांचवां लिखता है, 'वाओ हिजाब के साथ इंडियन लहंगा, क्या कॉम्बिनेशन है'.  इस वीडियो पर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज और तकरीबन 2 लाख लाइक आ चुके हैं.


 

