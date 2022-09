5000 चोरी की कारें, 3 पत्नियां और बेहिसाब दौलत ये है देश के सबसे बड़े चोर की लाइफस्टाइल

पुलिस (Police) का दावा है कि, वह देश का सबसे बड़ा कार चोर है और उसने कथित तौर पर पिछले 27 वर्षों में पांच हजार से अधिक कारों की चोरी की है. मध्य दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने गुप्त सूचना के बाद देशबंधु गुप्ता रोड (Desh Bandhu Gupta Road) इलाके से उसे धर दबोचा है. पुलिस के मुताबिक, अनिल फिलहाल हथियारों की तस्करी (Anil is currently involved in smuggling arms) में शामिल है. वह कथित तौर पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से हथियार लेकर पूर्वोत्तर राज्यों (North Eastern states) में प्रतिबंधित संगठनों (He was allegedly carrying arm) को आपूर्ति कर रहा था.

बताया जा रहा है कि, अनिल चौहान (Anil used to drive autorickshaws) 1995 में दिल्ली के खानपुर इलाके (Khanpur area of Delhi) में रहता था और ऑटो चलाता था. इसके बाद धीरे-धीरे उसने अपराध (started stealing cars after 1995) की दुनिया में कदम रखा.

बता दें कि अनिल चौहान साल 1995 से ही कारों की चोरी कर रहा है. अनिल मारुति 800 कारें (Maruti 800 cars) चुराने के लिए कुख्यात था. अनिल चौहान देश के अलग-अलग हिस्सों में कारों (Anil Chauhan used to steal cars) की चोरी करता था और उन्हें नेपाल (Nepal), जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) और उत्तर पूर्वी (North Eastern states) राज्यों में भेजता था.

साल 2015 में अनिल चौहान को असम पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था. वह पांच साल तक जेल में रहा और 2020 में रिहा हो गया. उसके खिलाफ 180 मामले दर्ज हैं. बताया जा रहा है कि, उसके पास कई राज्यों में बेहिसाब संपत्तियां हैं. दिल्ली, मुंबई से लेकर पूर्वी राज्यों में उसने कई प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है.

