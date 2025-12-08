सिर्फ कैल्शियम से मजबूत नहीं होंगी हड्डियां, Vitamin D भी है जरूरी, जानें विटामिन डी का स्तर जल्दी कैसे बढ़ाएं

Vitamin D Badhane Ke Liye Kya Khayen: हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, ऐसे में हम अक्सर कैल्शियम से भरपूर चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य का ध्यान पूरी तरह से नहीं रख पाता है, दरअसल इसके लिए एक विटामिन की जरूरत होती है, जिसका नाम है विटामिन डी (Vitamin D).

डॉक्टरों ने बताया है कि भले ही आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी रहती है, तो आपकी हड्डियां कभी मजबूत नहीं होंगी, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी मजबूत हड्डियों के लिए बहुत जरूरी हैं, जो एक टीम के रूप में काम करते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में. साथ ही जानेंगे, किन चीजों को खाने से आप अपनी हड्डियां मजबूत रख सकते हैं.

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी है जरूरी

कैल्शियम और विटामिन डी मजबूत हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो एक टीम की तरह काम करते हैं. बता दें, कैल्शियम हड्डियों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है, वहीं विटामिन डी एक 'मैकेनिक' की तरह काम करता है. यानी विटामिन डी शरीर में मौजूद कैल्शियम को खून से उठाकर हड्डियों तक पहुंचाने का कार्य करता है.

इन फूड्स में होता है विटामिन डी | Vitamin D Badhane Ke Liye Kya Khayen:

फैटी फिश : अगर आप लंबे समय से विटामिन डी कमी से जूझ रहे हैं तो आपको फैटी फिश खाने की सलाह दी जाती है. जिसमें आप सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन, ट्राउट, टूना, हेरिंग, स्वोर्डफिश का ऑप्शन चुन सकते हैं. बता दें, फैटी फिश खाने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं. इसे खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होगी, साथ ही इम्यूनिटी भी बढ़ेगी. मशरूम : मशरूम में विटामिन डी की अच्छी मात्रा होती है. बता दें, जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए यह अच्छा ऑप्शन है. आपको बता दें, मशरूम हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये विटामिन डी, जो कैल्शियम अवशोषण के लिए जरूरी है. फोर्टिफाइड दूध और दही : फोर्टिफाइड दूध और दही विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं. जहां दूध में आमतौर पर एक कप लगभग 100-120 IU (2.5-3 mcg) और दही में भी लगभग इतनी ही मात्रा होती है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. अंडे की जर्दी : अगर आप हड्डियों की मजबूती चाहते हैं, तो अंडे की जर्दी खाने की सलाह दी जाती है. बता दें, इसमें विटामिन डी की अच्छी मात्रा होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)