मोदी-गिरिराज का भक्त था... दुकान पर चला बुलडोजर तो बिहार में BJP समर्थक ने काट ली चुटिया, VIDEO

Begusarai Bulldozer Action Viral Video: बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में NDA सरकार जगह-जगह पर बुलडोजर एक्शन चला रही है. बुलडोजर की यह कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है. जिसे लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ-साथ लोग भी सवाल उठा रहे हैं. इस बीच बेगूसराय से एक अजीब मामला सामने आया, जहां खुद को प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह का भक्त कहने वाले एक युवक ने बुलडोजर एक्शन से गुस्से में आकर अपनी चुटिया काट ली. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल बेगूसराय के लोहिया नगर झोपड़पट्टी इलाके में पिछले कई दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है. इस अभियान के कारण कई लोगों की घर-दुकान टूट रही है. जिनका घर-दुकान टूट रहा है, वह बुरी तरह से भड़के नजर आ रहे है.

खुद को मोदी, नीतीश, गिरिराज का समर्थक बताता है युवक

इस बीच दुकान पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई के विरोध में एक युवक ने खुद की चुटिया काट ली. युवक ने खुद को बीजेपी का कट्टर समर्थक बताया. वायरल वीडियो में वह कहता सुनाई पड़ रहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह का समर्थक है. लेकिन अब घर-दुकान पर ही नहीं रहा तो यह चुटिया, गमछा क्या करेगा.

बिहार में बुलडोजर कार्रवाई के बीच बेगूसराय से अजीबोगरीब विरोध की तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गिरिराज सिंह के समर्थक ने विरोध जताने के लिए अपनी लंबी चुटिया काट दी और हिंदू संस्कृति के प्रतीक पीले गमछे को एक कुत्ते को पहना दिया। युवक का यह अनोखा विरोध सोशल… pic.twitter.com/y0sDvbtUBp — NDTV India (@ndtvindia) December 7, 2025

घर ही नहीं बचा तो चुटिया रखकर क्या करेंगे...

साथ ही युवक ने गमछे को पास में खड़े कुत्ते को पहना दिया. युवक खुद को सनातन का समर्थक बताता है. जिसकी बजह से वो शिखा और पीला गमछा धारण करता था. युवक का मानना है कि उसकी शिखा और उसका घर उसका शान और उसकी इज्जत थी. जब उसका घर ही नहीं बचा तो वो शिखा रख कर क्या करेगा. युवक का कहना है कि उसका घर और उसकी चाय की दुकान पर बुलडोजर चलने से पूरा परिवार सड़क पर आ गया है.

सरकार ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया...

युवक का नाम कुंदन कुमार बताया जा रहा है, जो सालों से लोहिया नगर ओवर ब्रिज के नीचे बने झोपड़पट्टी में परिवार के साथ रहा करता था. उसका कहना है कि सरकार ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया है. बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के किसी का आशियाना तोड़ना सही नहीं है. इसलिए उसने अपनी शिखा को हटा दिया है अब सरकार भी हटेगी.

बेगूसराय में 5 दिन से चल रही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई

मालूम हो कि बेगूसराय में पिछले 5 दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कारवाई जारी है. जिससे कई लोगों का परिवार सड़क पर आ गया है. युवक की इसी इलाके में एक चाय की दुकान थी, जिससे उसका परिवार का गुजर बसर होता था. इसलिए कुंदन गुस्से में है और लगातार अपना विरोध जता रहा है.



