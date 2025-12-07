विज्ञापन
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: मालिक, मैनेजर, सरपंच... 25 मौतों का दोषी कौन, आधी रात को हुआ क्या?

गोवा के जिस नाइट क्लब में बीती रात आग लगी, वो संकरी गलियों में स्थित था. इस कारण दमकल गाड़ियों के लिए क्लब तक पहुंचने में काफी मुश्किलें आई. टैंकरों को घटनास्थल से लगभग 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा.

कल तक जहां महफिल सजती थी, आज वहां राख का ढेर, गोवा नाइट क्लब में आग के बाद अब ऐसी है स्थिति.
  • गोवा के अरपोरा में संचालित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लगी, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई.
  • आग पहली मंजिल पर लगी थी, संकरी गलियों के कारण दमकल गाड़ियों को करीब 400 मीटर दूर टैंकर लगाना पड़ा.
  • मृतकों में 4 पर्यटक, 14 कर्मचारी और 7 की पहचान नहीं हो सकी, ज्यादातर मौत दम घुटने से हुई थी.
Goa Nightclub Fire: बीती रात गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, अब उससे जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है. गोवा की राजधानी पणजी से 25 किलोमीटर दूर अरपोरा में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था. इस क्लब तक पहुंचने का रास्ता इतना संकरा था कि आग लगने की सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. आलम ऐसा था कि वॉटर टैंकर क्लब से 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा. इस घटना के बाद अब जांच एजेंसी नाइटक्लब के लाइसेंस, बनावट, पर्यावरण मंजूरी, सुरक्षा व्यवस्था आदि की जांच कर रही है. जिसमें से अधिकतर में यह क्लब फेल नजर आ रहा है. 

मृतकों में 4 पर्यटक, 14 कर्मचारी, 7 की नहीं हुई पहचान

मालूम हो कि शनिवार 6 दिसंबर की रात पणजी से 25 किलोमीटर दूर अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में भीषण आग लग गई थी. इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई और छह अन्य लोग घायल हो गए. मरने वालों में 4 पर्यटक और 14 कर्मचारी है, बल्कि 7 की अभी तक तक पहचान नहीं हो सकी. 

ग्राम अधिकारी ने कहा- अनधिकृत था नाइट क्लब का निर्माण

एक ग्राम अधिकारी ने दावा किया कि निर्माण अनधिकृत था, लेकिन क्लब को ढहाए जाने के नोटिस पर एक उच्च प्राधिकारी ने रोक लगा दी थी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया है जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के बावजूद इसे संचालित करने की अनुमति दी थी. 

आग लगने पर ग्राउंड फ्लोर पर फंसे लोग, दम घुटने से हुई मौत

अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लोग  के भूतल पर फंस गए थे जिसके कारण अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने इस घटना में लोगों की मौत होने पर दुख व्यक्त किया.

पीएम ने मृतकों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की

प्रधानमंत्री मोदी ने नाइट क्लब में आग लगने की घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात की. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘‘गोवा के अरपोरा में हुए हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को पचास-पचास हजार रुपये दिए जाएंगे.''

पहली मंजिल पर लगी आग, भीड़भाड़ और छोटे गेट के कारण बाहर नहीं निकल सके लोग

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आग पहली मंजिल पर लगी थी और भीड़भाड़ होने एवं छोटे दरवाजों के कारण ग्राहक बाहर नहीं जा सके. मुख्यमंत्री सावंत ने कहा, ‘‘कुछ लोग भूतल पर भाग गए और वहीं फंस गए.'' सावंत ने कहा, ‘‘हम क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन होने के बावजूद इसे संचालित करने की अनुमति दी.''

नाइट क्लब के मालिक, मैनेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज

उन्होंने कहा कि नाइट क्लब के मालिक एवं मैनेजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. सावंत ने कहा, ‘‘तटीय राज्य में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऐसे समय में हुई है जब बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं.'' मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम घटना की मजिस्ट्रेट से विस्तृत जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.''

सिलेंडर ब्लास्ट या कुछ और... किस कारण लगी आग

राज्य पुलिस ने शुरुआत में कहा था कि आग सिलेंडर विस्फोट के कारण लगी थी लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया था कि आग क्लब की पहली मंजिल पर लगी थी, जहां पर्यटक नाच रहे थे. एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि जब आग लगी तो कम से कम 100 लोग ‘डांस फ्लोर' पर मौजूद थे और स्वयं को बचाने के लिए उनमें से कुछ लोग नीचे की ओर रसोईघर में भाग गए जहां वे कर्मचारियों के साथ फंस गए.

पर्यटक ने कहा- वीकेंड होने के कारण भरा था नाइट क्लब

हैदराबाद की निवासी एक पर्यटक फातिमा शेख ने कहा, ‘‘आग की लपटें उठते ही अचानक अफरा-तफरी मच गई. हम क्लब से बाहर भागे तो देखा कि पूरा क्लब आग की लपटों में घिरा हुआ था.'' उन्होंने बताया कि सप्ताहांत होने की वजह से नाइट क्लब खचाखच भरा हुआ था और ‘डांस फ्लोर' पर कम से कम 100 लोग थे.

ताड़ के पत्तों से बना था ढांचा, तुरंत भीषण हुई आग

शेख ने बताया कि आग लगने के बाद कुछ पर्यटक नीचे की ओर भागे और भूतल पर स्थित रसोई में चले गए. उन्होंने कहा, ‘‘वे (पर्यटक) अन्य कर्मचारियों के साथ वहीं फंस गए. कई लोग क्लब से बाहर निकलने में कामयाब रहे.'' शेख ने कहा कि कुछ ही देर में पूरा क्लब आग की चपेट में आ गया. उन्होंने कहा, ‘‘वहां ताड़ के पत्तों से बना एक अस्थायी ढांचा था, जिसने तेजी से आग पकड़ ली.''

पहुंचने का रास्ता इतना संकरा कि 400 मीटर दूर लगाना पड़ा टैंकर

नाइट क्लब संकरी गलियों में स्थित होने के कारण दमकल गाड़ियों के लिए क्लब तक पहुंचना संभव नहीं है और उनके टैंकरों को घटनास्थल से लगभग 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संकरी गलियों के कारण घटनास्थल तक पहुंचना मुश्किल हो गया जिससे आग पर काबू पाना एक चुनौतीपूर्ण काम बन गया. उन्होंने कहा कि पीड़ित भूतल पर ही फंस रहे, जिसके कारण अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई.

सरपंच ने बताया- क्लब संचालक का साझेदारों था विवाद

अरपोरा-नागोआ पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर ने बताया कि क्लब सौरव लूथरा संचालित करते थे जिनका अपने साझेदार के साथ विवाद था. उन्होंने कहा, ‘‘उनके बीच विवाद था और उन्होंने पंचायत में एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. हमने परिसर का निरीक्षण किया और पाया कि उनके पास क्लब निर्माण की अनुमति नहीं थी.'' 

क्लब ढहाए जाने का जारी हो चुका था नोटिस

रेडकर ने बताया कि पंचायत ने क्लब ढहाए जाने का नोटिस जारी किया था, जिस पर पंचायत निदेशालय के अधिकारियों ने रोक लगा दी थी. उन्होंने बताया कि परिसर के मूल मालिक ने लूथरा को यह जगह किराए पर दे दी थी. उन्होंने कहा, ‘‘आग लगने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. हम उन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं. अब हमें और अधिक सतर्क रहना होगा.''

विधायक बोले- अब सभी क्लबों की होगी जांच

कलंगुटे के विधायक माइकल लोबो ने भी घटनास्थल का दौरा किया. उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी क्लब का अग्नि सुरक्षा ऑडिट करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. विधायक ने कहा कि कलंगुटे पंचायत सोमवार को सभी नाइट क्लब को नोटिस जारी कर अग्नि सुरक्षा अनुमतियां दिखाने के लिए कहेगी. उन्होंने कहा कि जिन क्लब के पास आवश्यक अनुमतियां नहीं हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे. 

‘नाइट क्लब' में आग लगने की घटना के पीड़ितों के रिश्तेदार और परिचित सरकारी अस्पताल के शवगृह के बाहर जमा दिखे. ये लोग अपने परिचितों की जानकारी मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

जिनकी जान गई, उनके परिजन क्या कह रहे?

झारखंड के कुछ लोगों ने कहा कि वे शवों को स्वीकार नहीं करेंगे और उन्होंने मांग की कि नाइट क्लब मालिक शवों को घर वापस भेजे जाने की व्यवस्था करें. उन्होंने बताया कि उनके मूल निवास के चार लोग उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब में सहायक और रसोइये के रूप में काम करते थे.

झारखंड के मजदूरों का समूह अपने परिजनों के बारे में जानकारी लेने के लिए सुबह से ही पणजी के पास गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) के शवगृह के बाहर बैठा है.

असम के पांच लोगों का एक और समूह भी शवगृह के बाहर बैठा देखा गया. उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनमें से एक ने दावा किया कि घटना में मारे गए लोगों में उनके दोस्त शामिल हैं. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी शवों की पहचान करने और पोस्टमॉर्टम करने में एक दिन लगेगा, उसके बाद ही शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

