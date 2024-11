सड़क पर स्कूटी चला नहीं उड़ा रहे थे लड़के, पीछे वाले ने कैमरे में रिकॉर्ड किया बच्चों का स्टंट, वायरल हुआ बेंगलुरु का Video

बेंगलुरु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक नाबालिग समेत दो लड़के स्कूटर पर खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को देख लोगों के बीच आक्रोश फैल गया है. एक्स पर साझा की गई वायरल क्लिप पर बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई. कर्नाटक पोर्टफोलियो नामक अकाउंट द्वारा पोस्ट किए गए छह सेकंड के वीडियो में 18 नवंबर को बानाशंकरी 2 स्टेज के पास की घटना को कैद किया गया है. फुटेज में, एक लड़का स्कूटर पर व्हीली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पीछे बैठा नाबालिग सपोर्ट के लिए उससे चिपका हुआ है .

कैप्शन में जोखिमों पर प्रकाश डाला गया: “एक छोटे बच्चे को सड़क पर व्हीली चलाते हुए देखा गया, जिससे न केवल खुद के लिए बल्कि आसपास के अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो गया. यह घटना मोनोटाइप के पास बानाशंकरी द्वितीय चरण में लगभग 8:22 बजे हुई. इसमें शामिल वाहन KA01 V 5613 नंबर के साथ पंजीकृत था. सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह का लापरवाह व्यवहार बेहद खतरनाक है और इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं. माता-पिता और अभिभावकों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बच्चों को ऐसी असुरक्षित गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति न दी जाए, खासकर सार्वजनिक सड़कों पर.

देखें Video:

A small child was observed performing a wheelie on the road, posing a significant risk not only to themselves but also to the safety of others in the vicinity. The incident took place in Banashankari 2nd Stage, near Monotype, at approximately 8:22 PM. The vehicle involved was… pic.twitter.com/M2zMdu4Zn2