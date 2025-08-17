जंगल सफारी के दौरान जैसे ही खोली खिड़की, बाहर झांक रहे 13 साल के बच्चे पर तेंदुए ने कर दिया अटैक

Leopard Attack Safari Tourist: रोज़मर्रा की भागदौड़ से दूर लोग जंगल सफारी का लुत्फ उठाने जाते हैं, लेकिन कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क (Bannerghatta Biological Park) से जो नजारा सामने आया, उसने सबको दहला दिया. यहां सफारी का आनंद ले रहे एक परिवार का 13 साल का बेटा अचानक तेंदुए के हमले का शिकार बन गया.

कैसे हुआ हमला? (Tendue Ne Kiya Tourist Par Attack)

जानकारी के मुताबिक, फैमिली जीप में बैठकर लेपर्ड सफारी का आनंद ले रही थी, तभी 13 वर्षीय लड़का खिड़की से बाहर झांककर तेंदुए को देखने लगा. मौके का फायदा उठाकर तेंदुआ दौड़ते हुए गाड़ी के पीछे आया और अचानक खिड़की पर पंजा मारते हुए बच्चे पर झपट पड़ा. करीब 4 सेकंड तक यह मंजर बेहद खौफनाक रहा. तेंदुए का पंजा बच्चे को लग गया और वह घायल हो गया. ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाई, जिसके बाद तेंदुआ भी कुछ दूरी तक जीप का पीछा करता रहा.

कैमरे में कैद हुई दहशत (Bannerghatta leopard attack)

पीछे चल रही दूसरी गाड़ी में बैठे पर्यटकों ने इस पूरे वाकये को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. 31 सेकंड का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. वीडियो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं.

बच्चे की हालत और लोगों की प्रतिक्रियाएं (Leopard attack Bengaluru)

हमले में घायल लड़के को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया. राहत की बात यह है कि इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई. सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने परिवार की लापरवाही पर सवाल उठाए, तो किसी ने पार्क मैनेजमेंट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई. एक यूजर ने लिखा, जानवर अप्रत्याशित होते हैं, सावधानी जरूरी है. वहीं दूसरे ने कहा, कृपया लड़के को टिटनेस और रेबीज का टीका जरूर लगवाएं.

सबक क्या है? (Leopard attack 13 year old boy)

यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि वाइल्डलाइफ सफारी रोमांचक जरूर होती है, लेकिन इसके साथ खतरा भी जुड़ा होता है. नियमों का पालन, सतर्कता और सुरक्षा ही ऐसे हादसों से बचा सकती है.

