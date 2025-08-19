विज्ञापन
विशेष लिंक

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेक ऑफ कराने से पहले पायलट बेहोश होकर गिरा

एयर इंडिया के पायलट की तबीयत फ्लाइट के टेक ऑफ होने से कुछ समय पहले हुई. इसके बाद तुरंत एयर इंडिया के पायलट को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया.

Read Time: 2 mins
Share
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेक ऑफ कराने से पहले पायलट बेहोश होकर गिरा
पायलट एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेक ऑफ कराने से पहले बेहोश हो गए...
  • बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के पायलट टेक ऑफ से पहले अचानक बेहोश हो गए थे.
  • पायलट को तुरंत बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत स्थिर है.
  • एयर इंडिया ने बताया कि पायलट की मेडिकल इमरजेंसी के कारण फ्लाइट AI2414 में देरी हुई थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बेंगलुरु:

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की बेंगलुरु से दिल्ली फ्लाइट के पायलट अचानक एयरपोर्ट पर बेहोश होकर गिर गए. पायलट की तबीयत फ्लाइट के टेक ऑफ होने से कुछ समय पहले हुई. इसके बाद तुरंत एयर इंडिया के पायलट को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया. पायलट की हालत अब स्थिर बनी हुई है और वह अस्‍पताल में ही भर्ती हैं. हालांकि, अभी तक ये नहीं बताया गया है कि पायलट को क्‍या हुआ है? आखिर, क्‍यों वह टेक ऑफ से पहले बेहोश होकर गिर गए थे.

एयरपोर्ट पर पायलट के बेहोश होने की घटना पर एयर इंडिया ने कहा, '04 जुलाई की सुबह हमारे एक पायलट के साथ एक मेडिकल इमरजेंसी हुई. इस कारण पायलट बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली AI2414 को नहीं उड़ा सका, जिसके लिए उसे रोस्टर किया गया था. मेडिकल इमरजेंसी के कारण उसे तुरंत एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. वह अभी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं. इस कारण AI2414 में देरी हुई और हमारे कॉकपिट क्रू के दूसरे पायलट द्वारा फ्लाइट को ऑपरेट किया गया.'

एयर इंडिया ने कहा कि हमारी तत्काल प्राथमिकता पायलट और उसके परिवार की सहायता करना है, ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो सके. घटना के कारण विमान डेढ़ घंटे देरी से संचालित हुआ.

गनीमत ये रही कि पायलट एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेक ऑफ कराने से पहले बेहोश हो गए और एक बड़ा हादसा होने से टल गया. अगर वह टेक ऑफ के बाद बेहोश हुए होते, तो कुछ भी हो सकता था.   

ये भी पढ़ें:- एयर इंडिया ने 1 सितंबर से वॉशिंगटन जाने वाली फ्लाइट्स को किया बंद, जानें क्‍यों

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air India Pilot, Pilot Fell Unconscious, Bengaluru Airport
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com