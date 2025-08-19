बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेक ऑफ कराने से पहले पायलट बेहोश होकर गिरा

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की बेंगलुरु से दिल्ली फ्लाइट के पायलट अचानक एयरपोर्ट पर बेहोश होकर गिर गए. पायलट की तबीयत फ्लाइट के टेक ऑफ होने से कुछ समय पहले हुई. इसके बाद तुरंत एयर इंडिया के पायलट को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया. पायलट की हालत अब स्थिर बनी हुई है और वह अस्‍पताल में ही भर्ती हैं. हालांकि, अभी तक ये नहीं बताया गया है कि पायलट को क्‍या हुआ है? आखिर, क्‍यों वह टेक ऑफ से पहले बेहोश होकर गिर गए थे.

एयरपोर्ट पर पायलट के बेहोश होने की घटना पर एयर इंडिया ने कहा, '04 जुलाई की सुबह हमारे एक पायलट के साथ एक मेडिकल इमरजेंसी हुई. इस कारण पायलट बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली AI2414 को नहीं उड़ा सका, जिसके लिए उसे रोस्टर किया गया था. मेडिकल इमरजेंसी के कारण उसे तुरंत एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. वह अभी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं. इस कारण AI2414 में देरी हुई और हमारे कॉकपिट क्रू के दूसरे पायलट द्वारा फ्लाइट को ऑपरेट किया गया.'

एयर इंडिया ने कहा कि हमारी तत्काल प्राथमिकता पायलट और उसके परिवार की सहायता करना है, ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो सके. घटना के कारण विमान डेढ़ घंटे देरी से संचालित हुआ.

गनीमत ये रही कि पायलट एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेक ऑफ कराने से पहले बेहोश हो गए और एक बड़ा हादसा होने से टल गया. अगर वह टेक ऑफ के बाद बेहोश हुए होते, तो कुछ भी हो सकता था.

