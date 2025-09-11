विज्ञापन
धो-धोकर थक गए फिर भी बोतल से आ रही है बदबू? आजमाएं ये देसी नुस्खा पल भर में ही स्मेल की हो जाएगी छुट्टी

Bay leaf hack bottle: अगर आप भी अपनी स्टील की बोतल की बदबू से परेशान हैं, तो यह वायरल तेजपत्ता हैक आपके लिए परफेक्ट है. बिना मेहनत और ज्यादा खर्च के, बोतल एकदम साफ और स्मेल-फ्री हो जाएगी.

वायरल हैक: स्टील की बोतल की स्मेल छूमंतर करने का देसी जुगाड़

Hack to Remove Odour From Bottles: हम सबके घरों में एक-दो ऐसी बोतलें जरूर होती हैं, जिनसे चाहे जितना धो लो, फिर भी अजीब-सी बदबू आती रहती है. खासकर स्टील की बोतलें, जिनमें पानी पीने का मजा ही किरकिरा हो जाता है और अगर कभी इन बोतलों में दूध, चाय या कॉफी रख दी जाए, तो गंध (badbu hatane ka desi nuskha) और भी ज्यादा हो जाती है. जिम जाने वाले लोग भी इस परेशानी से बच नहीं पाते. सिपर को धोने के बाद भी अक्सर उसमें से गंदी स्मेल (steel bottle smell remove hack) आती रहती है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक देसी हैक खूब आयमाया जा रहा है.

तेजपत्ता वाला हैक क्यों छा गया सोशल मीडिया पर? (How to Remove Odour From Bottles)

इंस्टाग्राम पर @pari.gound.31 नाम के अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें एक महिला स्टील की बोतल (bottle cleaning tips) की बदबू भगाने का बेहद आसान तरीका बताती है. इस वीडियो को अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. वीडियो में महिला ने गैस पर एक तेजपत्ता जलाकर उसे बोतल के अंदर डाल दिया और तुरंत ढक्कन बंद कर दिया. कुछ मिनट बाद जब ढक्कन खोला गया और बोतल को पानी से धोया गया, तो वो एकदम नई जैसी साफ दिखने लगी और बदबू भी पूरी तरह गायब हो गई.

कैसे करें ये हैक? (Bottle se Badbu Hatane ka Jugad)

  • सबसे पहले गैस पर एक तेजपत्ता जलाइए.
  • जलते हुए तेजपत्ते को तुरंत स्टील की बोतल में डालकर ढक्कन बंद कर दीजिए.
  • करीब 5-10 मिनट बाद ढक्कन खोलकर बोतल को पानी या डिटर्जेंट से धो लीजिए.
  • अब बोतल को सुखाकर इस्तेमाल कीजिए.
  • ध्यान रखें – यह हैक सिर्फ स्टील की बोतलों के लिए है. प्लास्टिक की बोतलों में इसे बिल्कुल ट्राई न करें.

लोगों के रिएक्शन भी मजेदार (Bay leaf hack bottle)

  • इस वायरल वीडियो पर लोगों ने खूब कमेंट किए.
  • एक यूजर ने लिखा, वाह! सच में कमाल का हैक है.
  • दूसरे ने चेतावनी दी, प्लास्टिक की बोतलों में ऐसा करने की गलती मत करना.
  • वहीं कई लोगों ने इसे अपना फेवरेट घरेलू जुगाड़ बता दिया.

क्यों काम करता है ये हैक? (remove odour from steel bottle)

दरअसल, तेजपत्ता जलने पर उससे निकलने वाला धुआं प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुणों से भरपूर होता है. यही वजह है कि ये बोतल के अंदर जमी गंदगी और बदबू को खत्म कर देता है.

