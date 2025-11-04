विज्ञापन

20 करोड़ रुपये में बनी और बॉक्स ऑफिस पर कमाए 200 करोड़, अब 10 अवॉर्ड जीत बनी 2025 की सबसे बड़ी फिल्म

इस फिल्म ने कमाई के मामले में तो छप्पर फाड़ कलेक्शन की ही लेकिन जब अवॉर्ड जीतने की बारी आई तो भी सभी को धूल चटा दी.

नई दिल्ली:

मलयालम सुपरस्टार ममूटी को निर्देशक राहुल सदाशिवन की क्रिटिक्स द्वारा सराही गई फिल्म "ब्रह्मयुगम"  में उनके शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है, जबकि सनसनीखेज हिट "मंजुम्मेल बॉयज" को 55वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों की जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है. पुरस्कारों की घोषणा सोमवार(3 नवंबर) को त्रिशूर में की गई.

55वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. प्रसिद्ध अभिनेता प्रकाश राज की अध्यक्षता वाले जूरी पैनल में फिल्म निर्देशक रंजन प्रमोद, फिल्म निर्माता जिबू जैकब, पटकथा लेखक संतोष इचिक्कनम, गायिका गायत्री अशोकन, साउंड डिजाइनर और निर्देशक नितिन लुकोसे, और अभिनेता, लेखक और डबिंग कलाकार बाघ्यालक्ष्मी जैसे प्रतिष्ठित पेशेवर शामिल थे.

पैनल ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 128 फिल्मों की जांच की और अंतिम दौर के लिए 38 फिल्मों का चयन किया, जिनमें से विजेताओं का चयन किया गया.

टॉप 5 खिताब

1.  बेस्ट फिल्म: मंजुम्मेल बॉयज
2.  बेस्ट एक्टर: ममूटी (ब्रह्मयुगम)
3.  बेस्ट एक्ट्रेस: शामला हमजा (फेमिनिची फातिमा)
4.  बेस्ट डायरेक्टर: चिदंबरम (मंजुम्मेल बॉयज़)
5.  बेस्ट पॉपुलर फिल्म: प्रेमलु

मंजुम्मेल बॉयज का दबदबा

•  बेस्ट फिल्म
•  बेस्ट डायरेक्टर
•  बेस्ट सिनेमेटोग्राफी – श्यजू खालिद
•  बेस्ट आर्ट डायरेक्शन – अजयन चालिसेरी
•  बेस्ट लिरिसिस्ट – वेदन (कुथन्थ्रम)
•  बेस्ट साउंड मिक्सिंग
•  बेस्ट कलरिस्ट – श्रीक वारियर
•  बेस्ट चरित्र अभिनेता – सौबिन शाहिर

अन्य बड़े नाम

•  दूसरी बेस्ट फिल्म: फेमिनिची फातिमा
•  बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर: फासिल मुहम्मद
•  बेस्ट स्टोरी: प्रसन्ना विथानगे (पैराडाइज)
•  बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर: क्रिस्टो जेवियर (ब्रह्मयुगम)
•  बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर (सॉन्ग्स): सुशीन श्याम (बोगेनविलिया)

गायकी

•  बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल): केएस हरिशंकर – “किलिए” (एआरएम)
•  बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल): ज़ेबा टॉमी – “एरोरम” (एम आह)

