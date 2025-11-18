नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, चलती कैब में की ये हरकत...फिर कार की छत पर चढ़कर करने लगा ये काम

Bengaluru viral video: अगर आप कभी बेंगलुरु ट्रैफिक में फंसे हों, तो जानते होंगे कि वहां कुछ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बीते रविवार शहर के मेखरी सर्कल पर जो हुआ, उसने लोगों को हैरानी में डालने के साथ-साथ, डरा भी दिया. दरअसल, एक कैब का पैसेंजर अचानक कार की छत पर चढ़ गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा. सड़क पर हर कोई यही सोच रहा था कि, आखिर इस शख्स को हुआ क्या है?

परिवार के साथ यात्रा, लेकिन रास्ते में बिगड़े हालात (attack on cab driver)

शख्स अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ जा रहा था. मैसूर से निकलकर उसने बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए कैब बुक की थी. सफर सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही कैब मेखरी सर्कल के पास ट्रैफिक जाम में फंसी...उसका व्यवहार अचानक बदल गया. ड्राइवर के मुताबिक, शख्स ने पहले कार के अंदर ही हमला किया. घबराकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी...बस, फिर शुरू हुआ असली हंगामा.

कार की छत पर चढ़कर शुरू किया हंगामा (Mekhri Circle incident)

जाम के बीच शख्स अचानक कार की छत पर चढ़ गया. लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई...किसी को समझ नहीं आया कि ये रियल है या कोई फिल्म की शूटिंग. वीडियो में वह चिल्लाता, कूदता और अजीबोगरीब हरकतें करता दिखता है. ट्रैफिक पुलिस उसे शांत कराने आई, लेकिन संतोष ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की. कई मिनटों तक पुलिस और लोगों ने उसे समझाया, पर उसका आक्रामक व्यवहार नहीं रुका.

पुलिस को बांधने पड़े हाथ-पैर (Bengaluru traffic drama)

आखिरकार ट्रैफिक पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं बचा. शख्स को काबू में करने के लिए उसके हाथ-पैर बांधने पड़े, बाद में सदाशिवनगर पुलिस उसे हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेजा. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि शख्स (संतोष) एक सुपरमार्केट में मैनेजर था, पर छह महीने पहले नौकरी गंवाने के बाद वह मानसिक स्वास्थ्य और वैवाहिक तनाव से जूझ रहा था.

वीडियो वायरल, लोग चिंता में (Bengaluru airport cab fight)

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. लोग इसे देखकर डर भी रहे हैं और हैरान भी, क्योंकि यह घटना दिखाती है कि मानसिक तनाव कभी-कभी सड़क पर कैसी खतरनाक शक्ल ले सकता है.

