1 रात का 20 हजार...सड़क के बीचोंबीच बना लग्जरी होटल, पहले क्या था जानकर घूम जाएगा दिमाग

100-Year-Old Secret Hotel: सोचिए…आप एक बिजी रोड पर चल रहे हों और अचानक जमीन के नीचे जाती छोटी-छोटी सीढ़ियां दिखें? जिज्ञासा हो कि आखिर नीचे है क्या? आप उतरते हैं और सामने आता है एक लग्जरी बुटीक होटल, लेकिन अगर कोई आपको ये बताए कि कभी यही जगह पब्लिक टॉयलेट हुआ करती थी…वो भी 100 साल पुराना...यकीन मानिए, आप भी हैरत पड़ जाएंगे. ऑक्सफोर्ड की ये कहानी उतनी ही अतरंगी है, जितनी सुनने में लगती है.

सड़क के बीच बना Underworld Hotel (Viral hotel story)

ऑक्सफोर्ड की सेंट जिल्स रोड के बिलकुल बीचोंबीच छिपा है ये दो-कमरों वाला होटल 'The Netty'. यहां पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है. ऊपर का शोर-शराबा पीछे छूट जाता है और नीचे एक शांत, कोजी दुनिया आपका इंतजार कर रही होती है, लेकिन इस शांत जगह का सच इतना शांत नहीं था.

1895 में बना था मर्दों का अंडरग्राउंड टॉयलेट (Public toilet turned into hotel)

जी हां! यह वही जगह है जहां विक्टोरियन एरा में जेंटलमेन टॉयलेट हुआ करता था. क्लासिक सिरेमिक टाइल्स, आयरन रेलिंग्स और पुराना ब्रिटिश आर्किटेक्चर...सबकुछ अब भी मौजूद है, बस उन्हें नए तरीके से सजाया गया है. 2008 तक यह पब्लिक टॉयलेट चला, फिर सेफ्टी कारणों से बंद कर दिया गया. 11 साल तक यह जगह खाली पड़ी रहा और फिर आया वो आइडिया जिसने इसे वायरल बना दिया.

बंद टॉयलेट से बना कोजी लग्जरी होटल (luxury hotel secret)

2019 में शुरुआत हुई इसके मेकओवर से. पुराना टॉयलेट बचा रहा, लेकिन उसके ऊपर चढ़ा दिया गया लग्जरी का नया रंग.

अब कमरे में मिलता है:-

किंग साइज बेड.

रेन शावर.

मिनी बार.

Wi-Fi.

विंटेज थीम डेकोर.

और किराया? करीब 20,000 रुपये प्रति रात. Booking इतनी फुल कि डेट मिलनी भी मुश्किल. होटल मैनेजर एना पिन्हेइरो के मुताबिक, 'ये जगह सबके लिए नहीं है…लेकिन जिन्हें यूनिकनेस और हिस्ट्री पसंद है, उनके लिए ये किसी टाइम-ट्रैवल जैसा अनुभव है.'

