धरती के सबसे सूखे रेगिस्तान में दिखा फ्रिज! आखिर किसने रखा और क्यों? रहस्य जानकर आप हैरान रह जाएंगे

Pink Fridge In Dessert: जरा सोचिए…45 डिग्री की चिलचिलाती धूप, चारों तरफ बस रेत, हवा भी ऐसे चल रही हो जैसे चेहरे पर आग फेंक रही हो और इसी वीराने में अचानक आपको एक चमचमाता गुलाबी फ्रिज दिख जाए. यकीनन दिल कहेगा, 'ये तो मृगतृष्णा है', लेकिन नामीबिया के नामीब रेगिस्तान में ये एकदम असली है और चलता भी है. जानकारी के लिए बता दें कि, मृगतृष्णा...एक ऑप्टिकल भ्रम है, जो गर्म हवा की परतों में प्रकाश के मुड़ने के कारण होता है, जिससे पानी या अन्य वस्तुओं का एक भ्रामक प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो वास्तव में मौजूद नहीं होता है.

सरकार की एक अनोखी पहल (dessert pink fridge)

नामीब रेगिस्तान दुनिया का सबसे पुराना और सबसे सूखा डेजर्ट माना जाता है. यहां साल भर में जितनी बारिश होती है, उतना तो कई शहरों में एक दिन में हो जाती है. इसी बियाबान में ट्रैवलर्स के लिए नामीबिया टूरिज्म बोर्ड ने एक मजेदार आइडिया लॉन्च किया...पिंक फ्रिज ओएसिस. सोलिटेयर टाउन के पास नॉर्थ-साउथ हाईवे (C34) से थोड़ी दूरी पर एक ऑफ-रोड ट्रैक यू टर्न लेता है और चट्टानों के बीच आपको दिख जाता है...ये बार्बी-कलर फ्रिज. ऊपर लगे सोलर पैनल इसे दिन-रात चलाते रहते हैं.

अंदर क्या मिलता है? सबकुछ…वो भी ठंडा! (fridge in barren dessert)

फ्रिज खोलो तो अंदर मिलता है:-

ठंडा पानी.

कोल्ड ड्रिंक्स.

लोकल जूस.

और कई तरह की ड्रिंक्स.

सबकुछ फ्री! (Desert Oasis Fridge)

हां, एक छोटा-सा डोनेशन बॉक्स रखा है, पर पैसे डालना पूरी तरह आपकी इच्छा है. लोकल स्टाफ रोज इसे चेक करता है, ताकि फ्रिज हमेशा फुल और ठंडा रहे. यानी पुराने जमाने के ओएसिस की जगह अब ये मॉडर्न फ्रिज ओएसिस बन चुका है, जो नामीबिया आने वाले हर ट्रैवलर के लिए एक मिनी-सरप्राइज है.

यात्रियों के लिए लाइफसेवर जैसा (Pink Fridge Namibia)

45°C वाले रेगिस्तान में पानी मिलना किसी 'चमत्कार' से कम नहीं, इसलिए जब टूरिस्ट इसे देखते हैं, तो पहले हंसते हैं…फिर इमोशनल हो जाते हैं. कई लोग कहते हैं, 'जिंदगी में पहली बार किसी फ्रिज को देखकर खुशी के मारे आंखें भर आईं.'

