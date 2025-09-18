केयरटेकर की गोद में बैठना चाहता था हाथी का बच्चा, बार-बार कर रहा था ऐसी हरकत, आखिर में पूरी कर ही ली ज़िद

जानवरों की मासूमियत अक्सर दिल छू लेती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों हाथी के एक बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने केयरटेकर की गोद में बैठने की जिद करता नज़र आ रहा है. वैसे तो सोशल मीडिया पर अक्सर हाथियों के बहुत से मज़ेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, कुछ वीडियो खतरनाक तो कुछ बहुत क्यूट होते हैं. इंटरनेट पर अब वायरल हो रहा हाथी के बच्चे का ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. जिसे देख कोई भी अपना दिल हार बैठेगा.

हाथी का बच्चा ज़िद पर अड़ा रहा

वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि छोटा हाथी बार-बार केयरटेकर के पास आता है और बार-बार उसे गोद में बैठाने की कोशिश करता है. केयरटेकर पहले तो हंसते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाथी का बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहता है. आखिरकार, उसकी मासूम जिद पूरी होती है और वह केयरटेकर की गोद में बैठ ही जाता है.

देखें Video:

लोग कर रहे प्यारे कमेंट्स

लोगों को यह वीडियो बेहद प्यारा लग रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @txxystory नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. लोग इस वीडियो पर ढेरों प्यारे कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- “इतना प्यारा सीन तो कार्टून में भी नहीं देखा”, तो किसी ने कहा – “जानवर सच में सबसे सच्चे और मासूम दोस्त होते हैं. वैसे इस वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता कितना गहरा और भावनाओं से भरा होता है.

