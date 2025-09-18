खुद से भी लंबे इस 17 साल के बच्चे को देख हैरान रह गए द ग्रेट खली, बोले- मैं इसे WWE सुपरस्टार बनाना चाहता हूं

WWE आइकन द ग्रेट खली को कौन नहीं जानता. उनके चर्चा में आने की सबसे बड़ी वजह उनकी हाइट और लंबी-चौड़ी कद काठी है. दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने रिंग के मैदान में बड़े-बड़े देसी-विदेशी पहलवानों को धूल चटाई और भारत का नाम दुनियाभर में रोशन किया. अब तो वह सिनेमाई पर्दे पर भी नजर आने लगे हैं. खली सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं. खली अपने इंस्टाग्राम पर आए दिन अपनी नई-नई वीडियो शेयर करते रहते हैं. अब जो खली ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है, उसे देखने के बाद किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. इस वीडियो में खली खुद से लंबे शख्स के साथ दिख रहे हैं.

देखें Video:



द ग्रेट खली नहीं द ग्रेटर खली (WWE Icon Khali And Karan Sharma)

इस वीडियो में खली मेरठ के रहने वाले 17 साल के करण सिंह के साथ नजर आ रहे हैं, जिसकी हाइट 8 फुट 2 इंच है, जबकि खली की हाइट 7 फुट 1 इंच है. करण को देखने के बाद खुद खली भी खुद को बौना महसूस कर रहे हैं. दोनों को एक ट्रेनिंग रूम में देखा जा रहा है, जहां खली ने अपने साथियों से करण की मुलाकात करवाई है. इस वीडियो को खली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बीती 16 सितंबर को शेयर किया है. खली इस 17 साल के टीनेजर को अपनी सीडब्ल्यूई रेसलिंग एकेडमी में लेकर गए थे. इस वीडियो में खली कहते दिख रहे हैं, 'जिंदगी में पहली बार खुद से लंबा इंसान देखा है'. इस वीडियो के कैप्शन में खली ने लिखा है, 'वह बहुत लंबा है, मैं इसे WWE सुपरस्टार बनाना चाहता हूं, मैं सच में इसकी मदद करना चाहता हूं'.

खली से लंबा देख चौंके लोग (WWE Icon Khali Viral Video)

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर खली से भी लंबे इस शख्स को देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई है. आपको बता दें, करण ने साल 2017 में 8 साल की उम्र में सबसे लंबा होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. अब इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'ग्रेट खली ने ग्रेटर खली से की मुलाकात'. दूसरा लिखता है, 'वहां क्या चल रहा है?. एक और लिखता है, 'भाई, ग्रेट खली को छोटा महसूस करा दिया'. खली ने भारत को रेसलिंग की दुनिया में पहचान दिलाई है, आज उनकी फैन फॉलोइंग किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है. कुश्ती के अलावा, खली हॉलीवुड में 'द लॉन्गेस्ट यार्ड' (2005), 'गेट स्मार्ट' (2008), मैकग्रूबर (2010), और बॉलीवुड में 'कुश्ती' (2010) और 'रामा: द सेवियर' (2010) जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं.

