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नन्हे हाथी की शरारतों पर फिदा हुआ इंटरनेट, क्यूट वीडियो हुआ वायरल

पानी से भरे गड्ढे में मस्ती करते हाथी के बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है. नन्हे हाथी की वीडियो पर 1.96 लाख व्यूज और 6.8 हजार लाइक्स अब तक आ चुके है. वीडियो पर यूजर्स खूब प्यार लुटा रहे हैं.

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नन्हे हाथी की शरारतों पर फिदा हुआ इंटरनेट, क्यूट वीडियो हुआ वायरल
पानी में मस्ती करते हाथी के बच्चे का वीडियो वायरल
सोशल मीडिया

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हे हाथी का बेहद प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में हाथी का बच्चा पानी से भरे एक गड्ढे में मस्ती करता नजर आ रहा है. कभी वह पानी में उछल-कूद कर रहा है तो कभी कीचड़ और पानी में लोटपोट होकर खेलता दिखाई दे रहा है. उसकी मासूम हरकतें देखकर लोग मुस्कुराने पर मजबूर हो रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

हाथी के बच्चे की मस्ती ने जीता दिल

जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथी का बच्चा किसी छोटे बच्चे की तरह बेफिक्र होकर खेल रहा है. वह पानी से भरे गड्ढे में बार-बार कूदता है और अपनी सूंड से पानी उड़ा रहा है. उसकी खुशी और उत्साह वीडियो को और भी खास बना रहा है.

लाखों लोगों ने देखा वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर timetap नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट किए जाने के बाद से वीडियो को करीब 1.96 लाख व्यूज मिल चुके हैं. वहीं 6.8 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. बड़ी संख्या में लोग वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं.

यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'A Child is always a child'. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'Just feels so good'. इसके अलावा कई लोगों ने दिल वाले इमोजी शेयर कर हाथी के बच्चे की मासूमियत पर प्यार जताया है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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