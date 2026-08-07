- मधु शर्मा ने शादी के 13 साल बाद 36 वर्ष की उम्र में मध्य प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर पद हासिल किया है
- उन्होंने तीन बार असफल रहने के बाद आठ साल के संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद सफलता प्राप्त की
- मधु ने दो सिजेरियन ऑपरेशन से जन्मे बच्चों की देखभाल करते हुए भी फिजिकल टेस्ट पास किया
Success Story: मध्य प्रदेश के ग्वालियर की मधु शर्मा की सफलता की कहानी बेहद प्रेरणादायक है. वे शादी के 13 साल बाद मध्य प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर बनी हैं. लगातार तीन बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और 8 साल के लंबे इंतजार के बाद 36 वर्ष की उम्र में शानदार वापसी की है. सिजेरियन ऑपरेशन से जन्मे दो बच्चों की मां मधु के एसआई बनने के पीछे जहां उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई, वहीं उनके पति अभय शर्मा के अटूट समर्थन ने भी उनकी राह को आसान बनाया.
ग्वालियर से दिल्ली तक का सफर और विप्रो की नौकरी से इस्तीफा
पटवारी की नौकरी ठुकराई, MP SI में पाई 25वीं रैंक
अभय शर्मा के अनुसार, उनकी पत्नी मधु ने मध्य प्रदेश उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 में महिला वर्ग में 25वीं रैंक हासिल की है. प्रारंभिक, लिखित, शारीरिक और मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद अब वे जल्द ही ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश जाएंगी. एसआई से पहले मधु का चयन पटवारी पद पर भी हुआ था, लेकिन उन्होंने जॉइन नहीं किया. बचपन से खाकी वर्दी पहनने का जो सपना उन्होंने देखा था, वह अब पूरा हो चुका है.
2013 में विवाह, IT कंपनी में क्वालिटी मैनेजर का पद
4 अगस्त 1990 को जन्मी मधु शर्मा ने केंद्रीय विद्यालय ग्वालियर से 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर ग्वालियर के ही एक कॉलेज से स्नातक (ग्रेजुएशन) की डिग्री ली. वर्ष 2013 में मधु और अभय का विवाह हुआ, जिसके बाद दोनों दिल्ली आ गए. मधु ने टेक कंपनी विप्रो में बतौर क्वालिटी मैनेजर काम शुरू किया, जबकि अभय एक्सिस बैंक में मैनेजर बने.
3 बार असफलता और 2 सिजेरियन ऑपरेशन का दर्द
दिल्ली में रहकर विप्रो की नौकरी करते हुए भी मधु ने खाकी वर्दी का सपना ओझल नहीं होने दिया. उन्होंने वर्ष 2016, 2017 और 2018 में मध्य प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दी. तीनों बार वे प्री और लिखित परीक्षा में पास हुईं, लेकिन फिजिकल टेस्ट क्लियर नहीं कर सकीं. इसके बाद बेटे कार्तिक का जन्म हुआ, जो अब छह साल का है. बाद में बेटी कास्वी हुई, जो अब डेढ़ साल की है. दोनों बच्चों का जन्म सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ था.
ग्वालियर की एकेडमी में बहाया पसीना, घटाया 10 किलो वजन
ऐसे में मधु के कंधों पर दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी, साथ ही विप्रो की नौकरी के लिए दिल्ली से गुरुग्राम का रोजाना का सफर, बढ़ती उम्र और बढ़ता वजन. इन तमाम चुनौतियों के बावजूद मधु ने अपने सपने को सच करने के लिए एक बार फिर प्रयास किया. वर्ष 2026 की परीक्षा में वे प्री और लिखित में उत्तीर्ण हो गईं. इस बार फिजिकल टेस्ट में कोई चूक न हो, इसके लिए उन्होंने ग्वालियर की 'उपलब्धि फिजिकल एकेडमी' जॉइन की.
पति ने भी संभाली रसोई, सुबह 4 बजे से शुरू होती थी दिनचर्या
पत्नी की इस उपलब्धि पर पति अभय शर्मा कहते हैं कि मधु के समर्पण और मेहनत के बारे में सोचकर ही आँखें नम हो जाती हैं. सुबह 4 बजे उठकर रनिंग करना, फिर 6-7 बजे तक नाश्ता तैयार करके बेटे को स्कूल भेजना, इसके बाद ऑटो और मेट्रो से दिल्ली से गुरुग्राम का सफर तय करना, शाम को ऑफिस से लौटकर खाना बनाना और बच्चों को संभालना वे सब कुछ बेहद कुशलता से मैनेज करती थीं. अभय भी शाम को बच्चों को दो घंटे संभालते थे ताकि मधु को एसआई परीक्षा की लिखित तैयारी का समय मिल सके; कई बार वे रसोई का काम भी संभाल लिया करते थे.
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