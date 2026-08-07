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दिल्ली-NCR वालों सावधान!अगले 3 घंटे भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

Delhi-NCR Rain Red Alert: दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में पिछले दो दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है.कई जगहों पर जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है.

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दिल्ली-NCR वालों सावधान!अगले 3 घंटे भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट
Delhi-NCR Rain Alert: दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है. (NDTV ग्राफिक इमेज)
  • आईएमडी ने दिल्ली में अगले 3 घंटों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है
  • दिल्ली वाले घर से बाहर निकलने से पहले मौसम विभाग का अलर्ट जरूर देख लें
  • पिछले तीन दिनों से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है. आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है
क्या आज बाहर निकलते समय भारी बारिश होने की संभावना है?
नई दिल्ली:

Delhi-NCR Rain Update: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है. शुक्रवार तड़के से  रुक-रुककर बारिश हो रही है. ये तो सिर्फ ट्रेलर था तेज बारिश आनी तो अभी बाकी है. मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी है. आईएमडी ने दिल्ली में अगले 3 घंटों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली में कुछ ही देर में तेज बारिश

भारी बारिश की चेतावनी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों के लिए जारी की गई है. बता दें कि शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे से दिल्ली, नोएडा समेत ज्यादतार इलाकों में तेज बारिश हो रही है. आसमान में काले बादल छाये हुए हैं और रुक-रुककर बारिश हो रही है. अब तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है. दिल्ली वालों को सावधान रहने की जरूरत है. घर से निकलने से पहले मौसम विभाग का अलर्ट जरूर देख लें.

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मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे में दिल्ली-NCR (गुरुग्राम, लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, मानेसर) जिंद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, महम, सोनीपत, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, चरखी दादरी, मट्टनहेल, झज्जर, फरुखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहना, रेवाड़ी, में हल्की आंधी और बिजली कड़कने के साथ ही मध्यम वर्षा और नारनौल, बावल, नूंह (हरियाणा) कांधला, बड़ौत, बागपत, मेरठ, खेकड़ा (यूपी) भिवाड़ी, तिजारा, खैरथल, कोटपुतली, अलवर (राजस्थान) के अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है.

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दिल्ली समेत इन राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड,चंडीगढ़, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश , असम और मेघालय,अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 

बारिश से सड़क पर भरा पानी, लगा जाम

बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है. अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है. हालांकि बारिश के चलते राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया है. लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है. 

PTI फोटो.

PTI फोटो.

दोपहर में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने 7 अगस्त को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है.  दिनभर आमतौर पर बादल छाए रहने और भारी बारिश की संभावना पहले ही जताई गई थी. दोपहर को मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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