ऊर्जा, विदेश मामले, रसायन एवं उर्वरक, ग्रामीण विकास, वाणिज्य और उद्योग से जुड़ी संसदीय समितियों की रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी. सरकार की तरफ से जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी अपनी-अपनी समितियों की सिफारिशों पर अमल की स्थिति सदन में बताएंगे.

'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट पेश करने की समयसीमा बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जाएगा. इसे शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाने की मांग की जाएगी.

विपक्ष इनकम टैक्स (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को निरस्त करने का प्रस्ताव भी रखेगा. इसके बाद टैक्सेशन एंड अदर लॉज (संशोधन) बिल, 2026 पर चर्चा होगी. सरकार इसे पारित कराने की कोशिश करेगी. यह विधेयक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन से जुड़ा है.