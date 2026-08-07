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LIVE: भारी बारिश के बीच थम गया दिल्‍ली-NCR! जगह-जगह जाम, भरा पानी; रेड अलर्ट जारी

दिल्ली-NCR में सुबह से जारी भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है.

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LIVE: भारी बारिश के बीच थम गया दिल्‍ली-NCR! जगह-जगह जाम, भरा पानी; रेड अलर्ट जारी
दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का रेड अलर्ट
  • दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश जारी है, जिससे नोएडा और गुरुग्राम समेत कई इलाके जलमग्न
  • मौसम विभाग ने पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी करते हुए सावधानी बरतने को कहा है
  • उत्तर-पश्चिमी यूपी से भारी बारिश वाले बादल दिल्ली-एनसीआर में देर रात तक प्रवेश करेंगे
ट्रैफिक जाम की ताजा स्थिति जानने के लिए कौन सी वेबसाइट देखें?

Delhi-NCR Rain Red Alert: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है. नोएडा, गुरुग्राम तक कई इलाके जलमग्न हैं. सड़कों पर ट्रैफिक रेंग रहा है. इस सबके बीच मौसम विभाग ने पूरे दिल्ली-एनसीआर के लिए एक और चेतावनी जारी कर दी है. IMD ने दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. बारिश ने लोगों को जहां गर्मी और उमस से राहत दिलाई है वहीं कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम ने परेशानी बढ़ा दी है.

अगले कुछ घंटे भारी बारिश

IMD ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अनुमान लगाया है कि अगले कुछ घंटों में कई जगहों पर मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ-साथ मध्यम आंधी और बिजली कड़कने की संभावना है. IMD ने दिल्ली और NCR के निवासियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करते समय सावधानी बरतें और जलजमाव वाले इलाकों से बचें क्योंकि पूरे इलाके में भारी बारिश जारी है. 

भारी बारिश के बीच दिल्ली-एनसीआर में जाम

दिल्ली-एनसीआर में लगातार भारी बारिश हो रही है. कई जगहों पर हालात खराब हो गए हैं. गुरुग्राम से लेकर दिल्ली-नोएडा तक सड़कों पर जाम लग गया है. सोशल मीडिया पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें कैब तक नहीं मिल पा रही है. जलभराव की वजह से लोग फंस गए हैं. पीक आवर्स में बारिश की वजह से समस्या और ज्यादा बढ़ गई है.

दिल्ल-एनसीआर में मौसम विभाग न बारिश की चेतावनी जारी की है

दिल्ल-एनसीआर में मौसम विभाग न बारिश की चेतावनी जारी की है
Photo Credit: IMD

यूपी से दिल्ली में दाखिल होंगे भारी बारिश वाले बादल

मौसम वैज्ञानिक नवदीप दहिया ने कहा है कि  उत्तर-पश्चिम यूपी से भारी बारिश वाले बादल देर रात तक दिल्ली-NCR में दाखिल होंगे. दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में अभी हो रही भारी बारिश का दौर रात 9 बजे तक जारी रहेगा. इसके बाद बारिश कम होने की उम्मीद है, लेकिन आधी रात तक हल्की बारिश होती रहेगी.

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के लिए भारी बारिश का अलर्ट है. रात 8 बजे तक 40-80mm और बारिश होने की उम्मीद है. इन इलाकों में आधी रात से अब तक 80-140mm बारिश हो चुकी है. बारिश का आंकड़ा 200mm तक पहुंच सकता है और जगह-जगह भारी जलभराव की आशंका है.

कई इलाकों में पहले ही 100mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है. अगले कुछ घंटों में कई जगहों पर बारिश 150mm का आंकड़ा पार कर जाएगी और कुछ जगहों पर आधी रात तक 200mm बारिश हो सकती है. NCR के कई इलाकों में पहले से ही जलभराव की स्थिति है और आज रात हालात और बिगड़ सकते हैं.

दिल्ली-एनसीआर में क्यों हो रही इतनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में एक साथ सक्रिय कई मौसम प्रणालियों के कारण यह भारी बारिश हो रही है. IMD ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भी तेज बारिश जारी रह सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, स्थानीय बाढ़ और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका बनी रहेगी.

दिल्ली में भारी बारिश से ट्रैफिक जाम

आज सुबह से ही दिल्ली-एनसीआर में बारिश हो रही है. ऐसे में कई इलाकों में ट्रैफिक जाम और जलजमाव हो गया.  महरौली-बदरपुर रोड, ITO, वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर स्ट्रेच, दिल्ली-जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग में भारी ट्रैफिक की खबर मिली.

पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों, जैसे GT रोड, GTB एन्क्लेव और दिलशाद गार्डन में भी ट्रैफिक जाम की खबर मिली. सोशल मीडिया यूजर्स ने दक्षिणपुरी, ओखला, संगम विहार, सैनिक फार्म और महरौली-बदरपुर रोड के कुछ हिस्सों सहित कई इलाकों में जलजमाव की जानकारी दी.

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