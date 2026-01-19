भारतीय लड़कियां और...अपने देश से तंग आकर दिल्ली में क्यों रहना चाहता है अमेरिकी, आपको भी होगा गर्व

Delhi life for foreigners: अमेरिका के एक शख्स ने Reddit पर ऐसा सवाल दागा कि इंटरनेट गरमा गया. मिड 30s का ये शख्स टीवी इंडस्ट्री से जल्दी रिटायर हो चुका है और अब अमेरिका की जिंदगी से उकता चुका है. उसने लिखा कि उसे इंडियन खाना पसंद है, भारतीय कल्चर से जुड़ाव है और उसकी कंपनी में कई भारतीय कर्मचारी हैं. ऐसे में वो सोच रहा है कि क्यों न दिल्ली आकर नई शुरुआत की जाए.

अमेरिका से मन भर गया, नजर दिल्ली पर (From America to Delhi Dream)

पोस्ट के बाद कमेंट्स की बारिश हो गई. कई यूजर्स ने कहा कि, भारत में विदेशियों को अपनापन मिलता है और खासतौर पर दिल्ली जैसे शहर में विदेशी चेहरा अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है. कुछ ने तो साफ लिखा कि गोरे लोगों को यहां अलग ही नजर से देखा जाता है और ज्यादातर लोग मददगार होते हैं.

हवा का हाल सुनकर रुको जरा (Delhi Air Pollution Concern)

लेकिन तारीफ के साथ चेतावनी भी आई. कई Reddit यूजर्स ने दिल्ली की हवा यानी AQI को सबसे बड़ा रेड फ्लैग बताया. लोगों ने कहा कि यहां की पॉल्यूशन नए आने वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है. खासकर अगर सेहत प्राथमिकता है तो सोच समझकर फैसला लेना जरूरी है.

सिर्फ दिल्ली क्यों, पूरा इंडिया देखो (Explore India Beyond Delhi)

कुछ समझदार यूजर्स ने सलाह दी कि पहले भारत घूमो. दिल्ली के साथ गोवा, केरल, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट देखने की बात कही गई. उनका कहना था कि भारत हर राज्य में अलग रंग, स्वाद और सुकून देता है. ये कहानी दिखाती है कि आज भारत खासकर इंडिया लाइफस्टाइल विदेशियों के लिए भी आकर्षण बन रहा है. काम, संस्कृति और कनेक्शन अब सीमाओं में बंधे नहीं रहे.

