बेंगलुरु और भोपाल के बाद अब मुंबई एयरपोर्ट पर गरबा की धूम, पैसेंजर्स के साथ झूमकर नाचे क्रू मेंबर्स

यहां देखें वीडियो

वीडियो में पैसेंजर्स के साथ-साथ फ्लाइट के क्रू मेंबर्स का एक ग्रुप गरबा करता दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को डीजे निखिल चिनपा (DJ Nikhil Chinapa) ने अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए निखिल चिनपा ने लिखा, 'Breaking news: this is happening at Mumbai Airport right now' (ब्रेकिंग न्यूज: अभी मुंबई एयरपोर्ट पर यह हो रहा है) इस वीडियो को अब तक 362.8K व्यूज मिल चुके हैं, जबकि इस वीडियो पर अब तक 13 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. वहीं एक हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को रिट्वीट किया है.

सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भी निखिल चिनपा के वीडियो पर कमेंट किया है. उन्होंने लिखा है, 'निखिल, मस्ती और उत्सवों में शामिल होने के लिए धन्यवाद. आपको खुशियों के उत्सव की शुभकामनाएं.' वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'सभी हवाई अड्डों पर इसे होते देख रोमांचित हो जाऊंगा…महा नवमी की शुभकामनाएं!'. तो एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'Gujju kahi bhi shuru hojate hai.'दूसरे यूजर ने लिखा कि, 'वीडियो वास्तव में अद्भुत है. इसे शेयर करने के लिए धन्यवाद. भारत की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी ताकत है. विविधता में एकता हमारा प्राकृतिक ताना-बाना है.'

इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर यात्रियों और चालक दल के सदस्यों का गरबा की धुन पर नाचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. दरअसल, किसी कारण से फ्लाइट लेट हो गई थी. इस बीच एयरलाइन स्टाफ के साथ पैसेंजर और सीआइएफ की महिला कर्मचारियों ने जमकर गरबा खेला था.

