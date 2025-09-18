विज्ञापन
विशेष लिंक

पापा ने दिया ऐसा गिफ्ट, सरप्राइज देख रो पड़ा बेटा, तोहफा देखते ही नम आंखों से पिता को लगाया गले

सोशल मीडिया पर पिता-पुत्र का एक भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बेटे को मिला पिता का खास सरप्राइज गिफ्ट. तोहफा देखते ही बेटे ने नम आंखों से पिता को गले लगाया.

Read Time: 2 mins
Share
पापा ने दिया ऐसा गिफ्ट, सरप्राइज देख रो पड़ा बेटा, तोहफा देखते ही नम आंखों से पिता को लगाया गले
पापा ने दिया ऐसा गिफ्ट, सरप्राइज देख रो पड़ा बेटा

Father surprise gift to Son: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है. इस वीडियो में एक पिता अपने बेटे को खास सरप्राइज गिफ्ट देते हुए नजर आता है. यह सरप्राइज कोई महंगा तोहफा नहीं, बल्कि भावनाओं से भरा हुआ गिफ्ट है, जिसे देखकर बेटा हैरान रह जाता है और पल भर में भावुक हो जाता है.

असली तोहफे हमेशा दिल से दिए जाते हैं

वीडियो की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि पिता अपने बेटे को बुलाते हैं और धीरे-धीरे एक डिब्बा उसके हाथ में थमाते हैं. बेटे को उम्मीद होती है कि यह शायद कोई गैजेट या महंगा सामान होगा, लेकिन जैसे ही वह डिब्बा खोलता है, अंदर से निकलता है उसकी बचपन की यादों से जुड़ा खास सामान. यह देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं. बेटा अपने आंसू रोक नहीं पाता और तुरंत पिता को गले लगा लेता है. यह दृश्य इतना भावुक कर देने वाला है कि देखने वाले भी अपनी आंखें नम होने से रोक नहीं पाते. लोगों का कहना है कि यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि असली तोहफे हमेशा दिल से दिए जाते हैं, न कि पैसों से खरीदे जाते हैं.

देखें Video:

पिता-पुत्र के रिश्ते की गहराई

सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस वीडियो को बेहद पसंद किया है. एक यूजर ने लिखा - पिता का प्यार सबसे अनमोल होता है, तो किसी ने कहा – इस तरह के जज़्बात शब्दों से नहीं बताए जा सकते. तीसरे यूजर ने लिखा- असली खुशी. चौथे यूजर ने लिखा- हर बच्चे का अपने पिता के साथ ऐसा ही रिश्ता हो. वैसे यह वीडियो सिर्फ एक गिफ्ट की कहानी नहीं है, बल्कि पिता-पुत्र के रिश्ते की गहराई और अनकहे भावनाओं का सजीव उदाहरण है.

यह भी पढ़ें: केयरटेकर की गोद में बैठना चाहता था हाथी का बच्चा, बार-बार कर रहा था ऐसी हरकत, आखिर में पूरी कर ही ली ज़िद

दूल्हे ने दुल्हन की मांग में ऐसे भरा सिंदूर, Video देख छूटी लोगों की हंसी, बोले- 70 जन्मों की बुकिंग हो गई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Father Surprise Gift, Viral Video, Father Son Moment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com