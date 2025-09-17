पीपल के पत्ते में '3 मोदी', देखिए बर्थडे पर PM मोदी को हटकर बधाइयां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे देश में विशेष अंदाज़ में मनाया जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी शुभकामनाओं की बाढ़ आई, लेकिन इस बार ध्यान खींचा कुछ हटकर कलाकृतियों ने. कलाकारों ने अपनी रचनात्मकता और निष्ठा से प्रधानमंत्री को अनोखे अंदाज़ में जन्मदिन की बधाई दी है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं.

जमुई से ‘पीपल पत्ते' पर कला का कमाल

बिहार के जमुई से स्थानीय कलाकार कुमार दुश्यंत ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर कुछ अलग हटकर भेंट की है. उन्होंने महज 5 सेंटीमीटर के एक पीपल के पत्ते पर प्रधानमंत्री मोदी के तीन बारीक चित्र उकेरे. यह कला उन्होंने लगभग दो घंटे में पूरी की. इस पत्ते पर बनाई गई तीनों आकृतियों में बारीकी और शुद्धता इतनी अद्भुत है कि लोग इसे “दिल से की गई भेंट” कह रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो गई और इसे जन्मदिन की सबसे अनोखी शुभकामना माना जा रहा है.

Jamui, Bihar: On Prime Minister Narendra Modi's 75th birthday, local artist Kumar Dushyant engraved three intricate portraits of the PM on a single 5 cm peepal leaf. The artwork, completed over two hours, showcases exceptional skill and precision, earning widespread appreciation… pic.twitter.com/XwJP9G5QcZ — IANS (@ians_india) September 16, 2025

पुरी के समुद्र तट पर 750 कमल

ओडिशा के पुरी में पद्मश्री सम्मानित सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित एक अनूठी कलाकृति बनाई. उन्होंने पुरी बीच पर 750 कमल के फूलों की आकृति बनाकर पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन को प्रतीकात्मक रूप से सजाया. उनकी इस कला ने देश-विदेश से आए पर्यटकों को आकर्षित किया और मोदी समर्थकों के बीच यह चर्चा का बड़ा विषय बन गया.

Puri, Odisha: On Prime Minister Narendra Modi's 75th birthday, Padma Shri awardee and sand artist Sudarsan Pattnaik created a sand sculpture of 750 lotus flowers at Puri Beach pic.twitter.com/oKTQxXIzX5 — IANS (@ians_india) September 16, 2025

दिल्ली में गाय के गोबर से बनी पेंटिंग

दिल्ली में कलाकार महेश कुमार वैष्णव ने एक हटकर कलाकृति प्रस्तुत की. उन्होंने गाय के गोबर से एक पेंटिंग तैयार की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को शेर के शावक को दूध पिलाते हुए दिखाया गया है. इस कलाकृति को लोगों ने भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया.

Delhi: Artist Mahesh Kumar Vaishnav created a cow-dung painting of Prime Minister Modi feeding a lion cub pic.twitter.com/zuNeDi4wBD — IANS (@ians_india) September 16, 2025

काशी में खास तरह से मनाजा जा रहा है पीएम मोदी का जन्मदिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर उनकी कर्मभूमि काशी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हर वर्ग ने इस अवसर को उत्सव की तरह मना रहे हैं. वाराणसी के लोहता में स्थित शीतला चिल्ड्रन स्कूल में बच्चों ने अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. इस खास मौके पर करीब 500 बच्चों ने मिलकर स्कूल परिसर में मानव श्रृंखला बनाई और जोश के साथ "हैप्पी बर्थडे टू यू, मोदी जी" के नारे भी लगाए. बच्चों की इस ऊर्जा और उत्साह ने पूरे माहौल को जीवंत और यादगार बना दिया.बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन की तैयारी की थी। वे अपने प्रिय प्रधानमंत्री को इस खास दिन पर बधाई देना चाहते थे. यह नजारा देखकर गर्व महसूस हो रहा है.बच्चों ने न केवल मानव श्रृंखला बनाई, बल्कि रंग-बिरंगे पोस्टर और बैनर भी तैयार किए, जिनमें प्रधानमंत्री के लिए शुभकामना संदेश लिखे थे. आपको बता दें कि वाराणसी नगर निगम इस खास मौके पर 111 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेगा.

ये भी पढ़ें:- 1 लाख लोगों की आई सर्जरी से लेकर 50 हजार बुजुर्गों को पेंशन तक... PM मोदी के बर्थडे पर देशभर में खास आयोजन