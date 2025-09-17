विज्ञापन
पीपल के पत्ते में '3 मोदी', देखिए बर्थडे पर PM मोदी को हटकर बधाइयां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर कलाकारों ने हटकर कलाकृतियों से शुभकामनाएं दीं. जमुई में पीपल पत्ते पर ‘3 मोदी’, पुरी बीच पर 750 कमल और दिल्ली में गोबर से बनी पेंटिंग ने सबका ध्यान खींचा.

  • PM मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे देश में विविध और विशेष कलाकृतियों के माध्यम से मनाया जा रहा है
  • बिहार के जमुई से कुमार दुश्यंत ने पांच सेंटीमीटर के पीपल पत्ते पर PM मोदी के तीन चित्र उकेरे हैं
  • ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने समुद्र तट पर 750 कमल के फूलों की आकृति बनाई है
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे देश में विशेष अंदाज़ में मनाया जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी शुभकामनाओं की बाढ़ आई, लेकिन इस बार ध्यान खींचा कुछ हटकर कलाकृतियों ने. कलाकारों ने अपनी रचनात्मकता और निष्ठा से प्रधानमंत्री को अनोखे अंदाज़ में जन्मदिन की बधाई दी है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं.

जमुई से ‘पीपल पत्ते' पर कला का कमाल

बिहार के जमुई से स्थानीय कलाकार कुमार दुश्यंत ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर कुछ अलग हटकर भेंट की है. उन्होंने महज 5 सेंटीमीटर के एक पीपल के पत्ते पर प्रधानमंत्री मोदी के तीन बारीक चित्र उकेरे. यह कला उन्होंने लगभग दो घंटे में पूरी की. इस पत्ते पर बनाई गई तीनों आकृतियों में बारीकी और शुद्धता इतनी अद्भुत है कि लोग इसे “दिल से की गई भेंट” कह रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो गई और इसे जन्मदिन की सबसे अनोखी शुभकामना माना जा रहा है.

पुरी के समुद्र तट पर 750 कमल

ओडिशा के पुरी में पद्मश्री सम्मानित सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित एक अनूठी कलाकृति बनाई. उन्होंने पुरी बीच पर 750 कमल के फूलों की आकृति बनाकर पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन को प्रतीकात्मक रूप से सजाया. उनकी इस कला ने देश-विदेश से आए पर्यटकों को आकर्षित किया और मोदी समर्थकों के बीच यह चर्चा का बड़ा विषय बन गया.

दिल्ली में गाय के गोबर से बनी पेंटिंग

दिल्ली में कलाकार महेश कुमार वैष्णव ने एक हटकर कलाकृति प्रस्तुत की. उन्होंने गाय के गोबर से एक पेंटिंग तैयार की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को शेर के शावक को दूध पिलाते हुए दिखाया गया है. इस कलाकृति को लोगों ने भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया.

 काशी में खास तरह से मनाजा जा रहा है पीएम मोदी का जन्मदिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर उनकी कर्मभूमि काशी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हर वर्ग ने इस अवसर को उत्सव की तरह मना रहे हैं. वाराणसी के लोहता में स्थित शीतला चिल्ड्रन स्कूल में बच्चों ने अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. इस खास मौके पर करीब 500 बच्चों ने मिलकर स्कूल परिसर में मानव श्रृंखला बनाई और जोश के साथ "हैप्पी बर्थडे टू यू, मोदी जी" के नारे भी लगाए. बच्चों की इस ऊर्जा और उत्साह ने पूरे माहौल को जीवंत और यादगार बना दिया.बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन की तैयारी की थी। वे अपने प्रिय प्रधानमंत्री को इस खास दिन पर बधाई देना चाहते थे. यह नजारा देखकर गर्व महसूस हो रहा है.बच्चों ने न केवल मानव श्रृंखला बनाई, बल्कि रंग-बिरंगे पोस्टर और बैनर भी तैयार किए, जिनमें प्रधानमंत्री के लिए शुभकामना संदेश लिखे थे. आपको बता दें कि वाराणसी नगर निगम इस खास मौके पर  111 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेगा.

