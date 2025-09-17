Top 20 Rare Pics of PM Modi: संघर्ष के दिनों से लेकर शिखर पर पहुंचने तक... पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर देखें ये यादगार तस्वीरें 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है. इस खास मौक पर पीएम मोदी को देश-दुनिया से बधाइयां मिलने का सिलसिला जारी है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है. वहीं, देश में अलग-अलग नेता भी पीएम मोदी को उनके इस खास दिन पर विश कर रहे हैं. आज के इस खास मौके पर हम आपको पीएम मोदी से जुड़ी उनकी पुरानी यादों से रूबरू कराने जा रहे हैं. हम आपसे उनके संघर्ष के दिनों की कुछ तस्वीर साझा करने जा रहे हैं. ये उन दिनों की बात है जब नरेंद्र मोदी आरएसएस और गुजरात की कमान संभालते हुए लोगों के बीच अपनी पहचान बना रहे थे.

एक पुरानी तस्वीर में नरेंद्र मोदी अपने घर बाहर फर्श पर बैठे दिख रहे हैं. इस तस्वीर में उनके गले पर गमछा भी दिख रहा है.

नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं. इस मंच पर उस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और अन्य नेता मौजूद हैं.

इस फोटो में नरेंद्र मोदी गुजरात में एक चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार के साथ दिख रहे हैं.

नरेंद्र मोदी घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे. इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी दिख रहे हैं.

नरेंद्र मोदी का गुजरात का सीएम बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया. ये पहला मौका था जब नरेंद्र मोदी कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे थे.

इस फोटो में नरेंद्र मोदी आरएसएस की शाखा में जाते हुए दिख रहे हैं.

इस फोटो में नरेंद्र मोदी अपने एक दोस्त के साथ दिख रहे हैं. ये फोटो उनके राजनीति में आने के बाद शुरुआती दिनों की बताई जा रही है.

नरेंद्र मोदी एक बच्ची के साथ इस फोटो में दिख रहे हैं.

इस फोटो में पीएम नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दिख रहे हैं.