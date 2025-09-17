विज्ञापन
विशेष लिंक

Top 20 Rare Pics of PM Modi: संघर्ष के दिनों से लेकर शिखर पर पहुंचने तक... पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर देखें ये यादगार तस्वीरें 

पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें देश-दुनिया से बधाइयां मिलने का सिलसिला जारी है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें फोन कर जन्मदिन की बधाई दी है.

Read Time: 2 mins
Share
Top 20 Rare Pics of PM Modi: संघर्ष के दिनों से लेकर शिखर पर पहुंचने तक... पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर देखें ये यादगार तस्वीरें 
पीएम मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, इस मौके पर हम उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है, जिस पर देश-विदेश से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं
  • अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई देश के नेताओं ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं
  • मोदी के RSS में सक्रिय रहने और राजनीतिक सफर के शुरुआती दिनों की पुरानी तस्वीरें इस खास मौके पर साझा की गई हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है. इस खास मौक पर पीएम मोदी को देश-दुनिया से बधाइयां मिलने का सिलसिला जारी है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है. वहीं, देश में अलग-अलग नेता भी पीएम मोदी को उनके इस खास दिन पर विश कर रहे हैं. आज के इस खास मौके पर हम आपको पीएम मोदी से जुड़ी उनकी पुरानी यादों से रूबरू कराने जा रहे हैं. हम आपसे उनके संघर्ष के दिनों की कुछ तस्वीर साझा करने जा रहे हैं. ये उन दिनों की बात है जब नरेंद्र मोदी आरएसएस और गुजरात की कमान संभालते हुए लोगों के बीच अपनी पहचान बना रहे थे. 

Latest and Breaking News on NDTV

एक पुरानी तस्वीर में नरेंद्र मोदी अपने घर बाहर फर्श पर बैठे दिख रहे हैं. इस तस्वीर में उनके गले पर गमछा भी दिख रहा है. 

Latest and Breaking News on NDTV

नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं. इस मंच पर उस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और अन्य नेता मौजूद हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

इस फोटो में नरेंद्र मोदी गुजरात में एक चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार के साथ दिख रहे हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

नरेंद्र मोदी घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे. इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी दिख रहे हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

नरेंद्र मोदी का गुजरात का सीएम बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया. ये पहला मौका था जब नरेंद्र मोदी कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे थे. 

Latest and Breaking News on NDTV

इस फोटो में नरेंद्र मोदी आरएसएस की शाखा में जाते हुए दिख रहे हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

इस फोटो में नरेंद्र मोदी अपने एक दोस्त के साथ दिख रहे हैं. ये फोटो उनके राजनीति में आने के बाद शुरुआती दिनों की बताई जा रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

नरेंद्र मोदी एक बच्ची के साथ इस फोटो में दिख रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

इस फोटो में पीएम नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दिख रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Birthday, PM Modi 75th Birthday, Old Photos Of PM Modi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com