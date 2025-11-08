भाजपा के वरिष्‍ठ नेता और भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्‍मदिन है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी के दिल्‍ली स्थित घर पहुंचे और उन्‍हें जन्‍मदिन की बधाई दी. इस दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्‍वीरें भी सामने आई हैं. आडवाणी आज 98 साल के हो गए हैं. इससे पहले, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए आडवाणी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्‍हें एक महान दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से संपन्न राजनेता बताया. साथ ही कई अन्‍य राजनेताओं ने भी उन्‍हें बधाई दी है.

पीएम मोदी शनिवार को लालकृष्‍ण आडवाणी के घर पर पहुंचे और गुलदस्‍ता भेंटकर उन्‍हें जन्‍मदिन की बधाई दी. इस दौरान दोनों नेताओं ने कुछ देर तक बातचीत भी की.

पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद एक एक्‍स पोस्‍ट में लिखा, "लालकृष्ण आडवाणी जी के निवास पर जाकर उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं. राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा अविस्मरणीय है और हम सभी को बहुत प्रेरित करती है."

Went to Shri LK Advani Ji's residence and greeted him on the occasion of his birthday. His service to our nation is monumental and greatly motivates us all. pic.twitter.com/02Y1LvZRYR — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2025

पीएम मोदी ने बताया दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से संपन्न राजनेता

इससे पहले, पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. एक महान दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से संपन्न राजनेता, आडवाणी का जीवन भारत की प्रगति को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित रहा है. उन्होंने सदैव निस्वार्थ कर्तव्य और दृढ़ सिद्धांतों की भावना को अपनाया है. उनके योगदान ने भारत के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है. ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे.

Greetings to Shri LK Advani Ji on his birthday. A statesman blessed with towering vision and intellect, Advani Ji's life has been dedicated to strengthening India's progress. He has always embodied the spirit of selfless duty and steadfast principles. His contributions have left… — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2025

आडवाणी राष्ट्रसेवा, त्याग और समर्पण की मिसाल: खट्टर

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी बधाई देते हुए लिखा, "भाजपा परिवार के आधारस्तंभ, हम सभी के मार्गदर्शक तथा असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणापुंज, पूर्व उपप्रधानमंत्री 'भारत रत्न' लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, त्याग और समर्पण की एक ऐसी अद्वितीय मिसाल है, जो हमें निरंतर जनसेवा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. ईश्वर से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं."

आडवाणी राजनीति में शुचिता और सेवा के प्रतीक: चौहान

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट में लिखा, "राजनीति में शुचिता और सेवा के प्रतीक, भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को सींचकर विशाल वटवृक्ष बनाने वाले, हमारे मार्गदर्शक एवं प्रेरणास्रोत लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं. प्रभु श्री राम की कृपा आप पर अनवरत बरसती रहे; आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और आपका आशीर्वाद व स्नेह सर्वदा हम सबको ऐसे ही प्राप्त होता रहे, यही प्रार्थना करता हूं."

लोकसभा स्पीकर ने एक्स पोस्ट में लिखा, "वरिष्ठ राजनेता, भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन पर अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं. अपने सुदीर्घ सामाजिक एवं संसदीय जीवन के माध्यम से आडवाणी ने सदैव राष्ट्र कल्याण को प्राथमिकता दी. ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको हमेशा स्वस्थ व प्रसन्न बनाए रखें. आपके मार्गदर्शन से करोड़ों जन देशसेवा में संलग्न रहे."