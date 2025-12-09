PM मोदी ने सोनिया गांधी को दी जन्मदिन की बधाई, स्टालिन और डीके शिवकुमार ने भेजे ये शुभकामना संदेश

- प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दीं
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोनिया गांधी के त्याग और धर्मनिरपेक्षता के प्रति समर्पण को सराहा
- एमके स्टालिन ने सोनिया गांधी के मार्गदर्शन को एक प्रगतिशील और समावेशी भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया
पीएम मोदी ने मंगलवार को सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी. पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर करे आपको लंबी उम्र मिले और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले. तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने भी सोनिया गांधी को जन्मदिन पर विश किया. उन्होंने लिखा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं.
तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने दी बधाई
तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने लिखा कि उनका जीवन त्याग, निस्वार्थ सार्वजनिक यात्रा और धर्मनिरपेक्षता तथा संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है. ईश्वर करे कि उनका सिद्धांतवादी मार्ग और मार्गदर्शन हमारे सामूहिक प्रयासों को एक प्रगतिशील और समावेशी भारत के लिए मजबूत करता रहे. कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक्स पर लिखा कि सोनिया गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.
Birthday greetings to Congress Parliamentary Party Chairperson Tmt. Sonia Gandhi. Her life reflects sacrifice, a selfless public journey, and a steady resolve to uphold secularism and constitutional values.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) December 9, 2025
May her principled path and guidance continue to strengthen our… pic.twitter.com/CQ2QkAlVY2
डीके शिवकुमार ने भी दी शुभकामनाएं
डीके ने आगे लिखा कि आपके निस्वार्थ सेवा भाव, बुद्धिमत्ता और दृष्टि ने कांग्रेस को आकार दिया है और हमें जनता की सेवा करने के संकल्प को मजबूत किया है. मैं आपके मार्गदर्शन और मेरे पूरे सफर में दिखाए गए विश्वास के लिए गहराई से आभारी हूं. ईश्वर करे कि आपको अच्छे स्वास्थ्य और निरंतर शक्ति का आशीर्वाद मिले ताकि आप लोगों के कल्याण के लिए काम करती रहें और हमें राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करती रहें.
Wishing a very happy birthday to our constant pillar of support, Smt. Sonia Gandhi avaru. Your selfless service, wisdom, and vision have shaped the Congress and strengthened our resolve to serve the people. I am deeply grateful for your guidance and the trust you have shown me… pic.twitter.com/uSJUjY37ES— DK Shivakumar (@DKShivakumar) December 9, 2025
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं