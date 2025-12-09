PM मोदी ने सोनिया गांधी को दी जन्मदिन की बधाई, स्टालिन और डीके शिवकुमार ने भेजे ये शुभकामना संदेश

पीएम मोदी ने मंगलवार को सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी. पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर करे आपको लंबी उम्र मिले और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले. तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने भी सोनिया गांधी को जन्मदिन पर विश किया. उन्होंने लिखा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं.

तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने दी बधाई

तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने लिखा कि उनका जीवन त्याग, निस्वार्थ सार्वजनिक यात्रा और धर्मनिरपेक्षता तथा संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है. ईश्वर करे कि उनका सिद्धांतवादी मार्ग और मार्गदर्शन हमारे सामूहिक प्रयासों को एक प्रगतिशील और समावेशी भारत के लिए मजबूत करता रहे. कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक्स पर लिखा कि सोनिया गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.

Birthday greetings to Congress Parliamentary Party Chairperson Tmt. Sonia Gandhi. Her life reflects sacrifice, a selfless public journey, and a steady resolve to uphold secularism and constitutional values.



डीके शिवकुमार ने भी दी शुभकामनाएं

डीके ने आगे लिखा कि आपके निस्वार्थ सेवा भाव, बुद्धिमत्ता और दृष्टि ने कांग्रेस को आकार दिया है और हमें जनता की सेवा करने के संकल्प को मजबूत किया है. मैं आपके मार्गदर्शन और मेरे पूरे सफर में दिखाए गए विश्वास के लिए गहराई से आभारी हूं. ईश्वर करे कि आपको अच्छे स्वास्थ्य और निरंतर शक्ति का आशीर्वाद मिले ताकि आप लोगों के कल्याण के लिए काम करती रहें और हमें राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करती रहें.