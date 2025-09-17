जन्मदिवस पर देश-विदेश से प्रधानमंत्री मोदी को मिलीं शुभकामनाएं, पीएम बोले- आप सब मेरे परिवार हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर दुनियाभर से शुभकामनाएं आईं. आम जनता से लेकर अंतरराष्ट्रीय नेताओं और आध्यात्मिक गुरुओं तक, सभी ने प्रधानमंत्री को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की है.

'आप सब मेरे परिवार हैं'

प्रधानमंत्री मोदी ने इन शुभकामना संदेशों को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "देश-विदेश से अनगिनत शुभकामनाएं पाकर मैं अभिभूत हूं, भावुक हूं. इन संदेशों में जो स्नेह और आशीर्वाद का भाव है, वह अत्यंत प्रेरणादायक है. आप सब मेरे परिवार हैं और मैं अपने हर परिवारजन का हृदय से आभार प्रकट करता हूं."

'नए भारत, समृद्ध भारत और सशक्त भारत'

उन्होंने आगे कहा कि शुभकामनाओं में जताया गया विश्वास उनके लिए किसी शक्तिपुंज से कम नहीं है. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वह इन संदेशों को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि 'नए भारत, समृद्ध भारत और सशक्त भारत' के लिए आशीर्वाद मानते हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से हर एक संदेश का जवाब नहीं दे सके, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हर शुभेच्छा उनके दिल को छू गई है. प्रधानमंत्री मोदी को विश्व के कई शीर्ष नेताओं ने भी शुभकामनाएं भेजीं और भारत के साथ अपने मजबूत संबंधों को और गहराने की बात कही.

'भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के रिश्ते होंगे मजबूत'

त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सुशासन की सराहना की. उन्होंने पीएम मोदी की उन घोषणाओं का भी धन्यवाद किया, जिनसे त्रिनिदाद की जनता को लाभ हुआ है. इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब में लिखा, "आपके गर्मजोशी भरे संदेश के लिए धन्यवाद. भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच मित्रतापूर्ण संबंध वर्षों से चले आ रहे हैं. मेरी कामना है कि ये संबंध आने वाले समय में और भी मजबूत हों."

पोप ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को दिया आशीर्वाद

पोप लियो 14वें ने भी प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिवस पर उन्हें वेटिकन सिटी से विशेष आशीर्वाद भेजा. वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में बुधवार को आयोजित हुई पैपल ऑडियंस में लगभग 30,000 लोग शामिल हुए. इस अवसर पर पोप ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ और लंबा जीवन होने की प्रार्थना की. पोप ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को भी आशीर्वाद दिया और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया.

