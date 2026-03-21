विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

काबिनी जंगल में शावकों की मस्ती, मां के साथ खेलते दिखे नन्हे बाघ, Video देख खुश हो जाएगा दिल

काबिनी फॉरेस्ट में टाइगर के नन्हे शावकों का एक प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे बारिश में खेलते नजर आ रहे हैं. मां के साथ उनका यह दुर्लभ और दिल छू लेने वाला नजारा सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
काबिनी जंगल में शावकों की मस्ती, मां के साथ खेलते दिखे नन्हे बाघ, Video देख खुश हो जाएगा दिल
जंगल सफारी पर दिखा अनोखा नजारा, टाइगर शावकों ने चुरा लिया सबका दिल

काबिनी जंगल से एक बेहद प्यारा और दुर्लभ वीडियो सामने आया है, जिसमें टाइगर के छोटे-छोटे शावक मस्ती करते नजर आ रहे हैं। यह नजारा नागरहोल टाइगर रिजर्व (Nagarahole Tiger Reserve) के काबिनी क्षेत्र का है, जहां ये क्यूट पल कैमरे में कैद हो गए.

बारिश में खेलते नजर आए शावक

वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर के छोटे-छोटे शावक बारिश से भीगे जंगल में खेलते हुए नजर आ रहे हैं. वे कीचड़ में घूमते और इधर-उधर दौड़ते हुए काफी खुश दिखाई दे रहे हैं. यह दृश्य इतना प्यारा है कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इन शावकों के साथ उनकी मां भी मौजूद थी, जो पूरे समय उन पर नजर रखे हुए थी. वीडियो में बाघिन को शांत अंदाज में आराम करते हुए भी देखा गया, जबकि शावक उसके आसपास खेलते रहे. यह नजारा जंगल की खूबसूरती और मां-बच्चे के रिश्ते को खूबसूरती से दिखाता है.

सफारी रूट पर दिखा खास नजारा

ये शावक सफारी रूट पर आ गए थे, जहां वे जिज्ञासा के साथ आसपास की चीजों को देख रहे थे. ऐसे नजारे बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए यह वीडियो लोगों को खास पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग काफी खुश हो रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे क्यूट और दिल छू लेने वाला बताया. कुछ ने कहा कि यह प्रकृति का सबसे सुंदर रूप है.

इनपुट: रितुराज पुरोहित

यह भी पढ़ें: अकेलेपन का नया इलाज! मामूली दुख के लिए 250, बड़े दुख के लिए 500 रु... मुंबई के शख्स का ऑफर देख लोग हैरान

भारतीय पर्वतारोही ने रचा इतिहास, 92 दिनों में 7 ज्वालामुखी शिखर फतह कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

70 की उम्र में 40 जैसी दिखने लगी महिला! कुछ ही हफ्तों में बदला चेहरा, ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kabini Forest Tiger Cubs, Nagarahole Tiger Reserve Video, Tiger Cubs Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now