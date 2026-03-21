काबिनी जंगल से एक बेहद प्यारा और दुर्लभ वीडियो सामने आया है, जिसमें टाइगर के छोटे-छोटे शावक मस्ती करते नजर आ रहे हैं। यह नजारा नागरहोल टाइगर रिजर्व (Nagarahole Tiger Reserve) के काबिनी क्षेत्र का है, जहां ये क्यूट पल कैमरे में कैद हो गए.
बारिश में खेलते नजर आए शावक
वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर के छोटे-छोटे शावक बारिश से भीगे जंगल में खेलते हुए नजर आ रहे हैं. वे कीचड़ में घूमते और इधर-उधर दौड़ते हुए काफी खुश दिखाई दे रहे हैं. यह दृश्य इतना प्यारा है कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
इन शावकों के साथ उनकी मां भी मौजूद थी, जो पूरे समय उन पर नजर रखे हुए थी. वीडियो में बाघिन को शांत अंदाज में आराम करते हुए भी देखा गया, जबकि शावक उसके आसपास खेलते रहे. यह नजारा जंगल की खूबसूरती और मां-बच्चे के रिश्ते को खूबसूरती से दिखाता है.
काबिनी जंगल में शावकों की मस्ती, मां के साथ खेलते दिखे नन्हे बाघ, Video देख खुश हो जाएगा दिल— NDTV India (@ndtvindia) March 21, 2026
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सफारी रूट पर दिखा खास नजारा
ये शावक सफारी रूट पर आ गए थे, जहां वे जिज्ञासा के साथ आसपास की चीजों को देख रहे थे. ऐसे नजारे बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए यह वीडियो लोगों को खास पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग काफी खुश हो रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे क्यूट और दिल छू लेने वाला बताया. कुछ ने कहा कि यह प्रकृति का सबसे सुंदर रूप है.
इनपुट: रितुराज पुरोहित
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