जंगल में बाघिन के सामने मस्ती करते दिखे शावक, उन्हें प्यार से निहारती रही मां, दुर्लभ नज़ारा देख मंत्रमुग्ध हो रहे लोग

जंगल में खेलते हुए बाघ शावकों का एक प्यारा सा वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जिसे देखने वाले इसे सबसे प्यारे वन्यजीव क्लिप में से एक कह रहे हैं. इस छोटी सी क्लिप में छोटे शावकों को एक साथ मस्ती करते, दौड़ते, लुढ़कते और एक-दूसरे का पीछा करते हुए दिखाया गया है.

वीडियो को एक्स पर IFS अधिकारी @susantananda3 द्वारा शेयर किया गया और यह तुरंत वायरल हो गया, कई लोगों ने इस दृश्य को मनमोहक और आनंद से भरा बताया. वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाघ के बच्चे जंगल में खुशी से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनकी मां उन्हें करीब से देख रही है. वह पास ही खड़ी है और अपने बच्चों पर ध्यान से नज़र रख रही है, क्योंकि वे इधर-उधर लुढ़क रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं.

दर्शकों को यह दृश्य दिल को छू लेने वाला लगा, जिसमें जंगल में मस्ती करते शावक और अपने बच्चों के लिए मां की देखभाल दोनों दिखाई दे रही है. इस क्लिप को इस कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया था, "हमारे जंगल से लिया गया यह दृश्य किसी भी अन्य दृश्य से बेहतर नहीं हो सकता. यह परम आनंद है."

देखें Video:

No sight can beat this from our forest. Sheer bliss 💕 pic.twitter.com/OJfzpKAf78