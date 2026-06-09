VIDEO: 3 विकेट, नाबाद 66 रन, IPL में LSG ने किया था नजरअंदाज, अर्जुन ने अब यहां दिखाई अपनी ताकत

क्रिकेट प्रेमियों के सिर से आईपीएल 2026 (IPL 2026) का बुखार पूरी तरह से अभी उतरा भी नहीं है कि लोगों को टी20 मुंबई लीग 2026 (T20 Mumbai 2026) का रोमांच देखने को मिलने लगा है. जारी टूर्नामेंट का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला बीते सोमवार (आठ जून) को एआरसीएस अंधेरी और बांद्रा ब्लास्टर्स (ARCS Andheri vs Bandra Blasters) के बीच मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. जहां अंधेरी की टीम नौ विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) रहे. 26 वर्षीय ऑलराउंडर ने पहले गेंदबाजी के दौरान उम्दा गेदबाजी करते हुए तीन ओवरों के स्पेल में महज 11 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाए. उसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई तो तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 194.12 की स्ट्राइक रेट से 66 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेल डाली. जिसके बदौलत अंधेरी की टीम नौ विकेट के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही.
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 144-9 रन बनाने में कामयाब हुई थी बांद्रा ब्लास्टर्स
वानखेड़े स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांद्रा ब्लास्टर्स की टीम 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाने में कामयाब हुई थी. सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ओम केशकामात सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 36 गेंदों में 136.11 की स्ट्राइक रेट से 49 रनों की पारी खेली. उनके अलावा नौवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सागर छाब्रिया ने 23 गेंदों में नाबाद 44 रनों का योगदान दिया. ध्रुमिल मतकर 23 गेंद में 18 रन बनाने में कामयाब रहे. बाकी के अन्य बल्लेबाज सिंगल डिजिट में आउट हुए.
Arjun Tendulkar hit such a massive six in today's T20 Mumbai League match that the ball landed in the stands and struck a young child. The child appeared to be in a lot of pain and started crying loudly.😢 pic.twitter.com/yJIyGc3Oit— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) June 8, 2026
एआरसीएस अंधेरी ने 13.5 ओवरों में ही हासिल कर लिया लक्ष्य
विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 145 रनों के लक्ष्य को एआरसीएस अंधेरी की टीम ने 13.5 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. अर्जुन तेंदुलकर ने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 66 रनों की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा पारी आगाज करते हुए मुशीर खान ने 38 गेंदों में नाबाद 54 और दिव्यांश स्कसेना ने 11 गेंदों में 26 रनों का योगदान दिया.
Meet Arjun Tendulkar, the son of the great Sachin Tendulkar. He could easily live on his dad's money. But he chose hard work and dedication towards cricket.— HK (@potter_here18) June 8, 2026
He smashed 60+ with the bat and 3/11 in 3 overs in bowling today in the Mumbai league. Mad Respect 🫡❤️ pic.twitter.com/3dxy4KR1pm
दोनों टीमों की तरफ से इन गेंदबाजों का रहा जलवा
एआरसीएस अंधेरी की तरफ से मैच के दौरान अर्जुन तेंदुलकर ने सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की. उनके अलावा प्रसून सिंह के खाते में दो और कैप्टन शिवम दुबे, अजय बी मिश्रा, मुशीर खान और प्रग्नेश कांपिल्लेवार के खाते में एक-एक विकेट आए. वहीं विपक्षी टीम की तरफ से रॉयस्टन डायस को ही केवल सफलता मिली. जिन्होंने दिव्यांश स्कसेना को पवेलियन का रास्ता दिखाया.
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