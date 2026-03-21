अकेलेपन का नया इलाज! मामूली दुख के लिए 250, बड़े दुख के लिए 500 रु... मुंबई के शख्स का ऑफर देख लोग हैरान

मुंबई के एक बीच पर एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. यहां एक शख्स लोगों की परेशानियां सुनने के बदले पैसे ले रहा है. वायरल वीडियो में यह शख्स एक पोस्टर लेकर खड़ा दिखाई देता है, जिस पर लिखा है- किसी को अपना दुख सुनाना है तो मैं सुन सकता हूं.

कितना लेता है चार्ज?

इस शख्स का नाम पृथ्वीराज बोहरा बताया जा रहा है. वीडियो में उसने अपनी फीस भी बताई है.

- छोटे-मोटे दुख के लिए: 250 रुपये

- गंभीर परेशानियों के लिए: 500 रुपये

- साथ बैठकर रोने के लिए: 1000 रुपये

जब उससे पूछा गया कि क्या लोग सच में पैसे देकर आते हैं, तो उसने जवाब दिया, हां, लोग आते हैं.

🚨 Mumbai Beach Viral : Man charges people to listen to problems.



REPORTER : Do people come? 🤯



MAN : "Yes, For small troubles, ₹250. For bigger worries, ₹500, and to cry together, ₹1,000. I am here to listen to people's problems" 😳pic.twitter.com/cTXeKgzLzl — News Algebra (@NewsAlgebraIND) March 20, 2026

मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी बहस

इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई. विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े शहरों में बढ़ता तनाव और अकेलापन लोगों को ऐसे विकल्पों की ओर धकेल रहा है, जहां वे अपनी बात खुलकर कह सकें. आज के समय में हर किसी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है, जो बिना जज किए उनकी बात सुन सके.

सोशल मीडिया पर मिले-जुले रिएक्शन

इस अनोखी पहल पर इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है. कुछ लोगों ने इसे सराहा और कहा, यह सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया है. दूसरे ने कहा, यह अगला बड़ा स्टार्टअप बन सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की. एक ने लिखा- दुख भी अब पैसों में बिक रहा है. दूसरे ने कहा, यह उन लोगों का फायदा उठाना है जो सही मदद नहीं ले सकते. कुछ यूजर्स ने मजाक में यह भी कहा कि वे अपने दोस्तों और परिवार की बातें मुफ्त में सुनते हैं.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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