जंगल में कबड्डी खेलते दिखे बाघ के शावक, मां बनी रेफरी, वीडियो ने जीते करोड़ों दिल

Adorable Tiger Cubs Playing Kabaddi In Wild: जंगल में बाघ के शावकों को कबड्डी खेलते देखना किसी सपने से कम नहीं. रिटायर्ड IFS अधिकारी और पूर्व PCCF (Wildlife) सुशांत नंदा द्वारा शेयर किया गया एक प्यारा और दिल को छू लेने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को X (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर करते हुए लिखा गया है, 'हमारे जंगल में इससे सुंदर दृश्य कोई नहीं हो सकता. यह एक सच्चा आनंद है.'

क्या है वीडियो में खास? (tiger cubs viral video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन नन्हे बाघ के शावक जंगल के खुले क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ उछलते-कूदते मस्ती कर रहे हैं, जैसे इंसानी बच्चे कबड्डी खेलते हैं. कुछ दूरी पर उनकी मां आराम से लेटी हुई है और अपने बच्चों को शांत नजरों से देख रही है, मानो उन्हें खेलने की इजाज़त दे रही हो. यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है.

यहां देखें वीडियो

No sight can beat this from our forest. Sheer bliss 💕 pic.twitter.com/OJfzpKAf78