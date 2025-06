7 कुत्तों ने अकेले जा रहे शख्स पर किया हमला, जान बचाने के लिए उसने जो किया, लोग बोले- बेल्ट का ऐसा इस्तेमाल नहीं देखा!

इन दिनों सड़कों पर आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोग सुनसान सड़कों पर अकेले चलते हुए डरते हैं. इतना ही नहीं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाने वाले लोग तो अपने हाथ में कुत्तों से बचने के लिए डंडा लेकर भी चलते हैं. क्योंकि सुनसान सड़क पर अकेले चलते लोगों पर आवारा कुत्ते अक्सर भौंकना शुरु कर देते हैं और कई बार तो पीछे भी लग जाते हैं और खदेड़ने लगते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं या फिर सतर्क होकर रास्ता बदल लेते हैं. लेकिन, सोचिए जब एक नहीं बल्कि 6-7 कुत्तों की टोली एकसाथ सामने आ जाए तो कोई क्या करेगा? इतने कुत्तों को सुनसान सड़क पर आसपास देखते ही किसी की भी हालत खराब हो जाएगी.

सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऐसा ही कुछ दिखाया गया है. वीडियो को अमृतसर का बताया जा रहा है. इसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स पैदल अकेले जा रहा होता है, तभी अचानक आवारा कुत्तों की पूरी फौज उस पर अटैक कर देती है. लेकिन, शख्स घबराता नहीं है, बल्कि वो झट से अपनी पैंट की बेल्ट निकालता है और कुत्तों पर वार करने लगता है. उसकी बेल्ट की यह ट्रिक इंटरनेट की जनता को खूब पसंद आ रही है. यूजर्स मजाक में कह रहे हैं कि अब तो मैं पायजामे में भी बेल्ट लगाकर निकलूंगा.

Stray dogs attck a passerby in Putlighar area, he tries to protect himself with his belt, Amritsar

