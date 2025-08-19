विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर आदेश को लेकर बटा बॉलीवुड, कुछ ने किया सपोर्ट तो कुछ कर रहे हैं कड़ी निंदा

सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जो आदेश दिया है उसके बाद से हर जगह बहस छिड़ चुकी है. कुछ सेलेब्स इसका सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ इसके खिलाफ हैं.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों के अंदर शेल्टर में भेजने के आदेश दिए थे. जिसके बाद से पूरे देश में बहस छिड़ चुकी है. हर कोई अपनी राय रख रहा है. डॉग लवर्स जहां इसे गलत बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे पब्लिक सेफ्टी के लिए सही मान रहे हैं. ऐसे में बॉलीवुड भी इस आदेश के बाद से दो भागों में बंट गया है. डॉग लवर्स इसे गलत बता रहे हैं और कुछ सेलेब्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सही बता रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि इस आदेश के बाद कौन क्या कह रहा है.

इन सेलेब्स ने किया सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट

 राम गोपाल वर्मा

रामगोपाल वर्मा ने डॉग लवर्स की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें सरकारी अधिकारियों को दोषी ठहराने के बजाय समाधान निकालने पर ध्यान देना चाहिए. साथ ही उन्होंने गरीब बच्चों का जिक्र किया, जो सड़क पर आवारा कुत्तों से डरते हैं.

रणदीप हुड्डा भी उतरे सपोर्ट में

ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एनसीआर में आवारा कुत्तों से जुड़े फैसले पर विचार करने पर सहमति जताई है. कानून पास करना और उसे लागू करना सबसे पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए और दूसरा, बुनियादी ढांचे और सेंसिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए.

राहुल वैद्य ने शेयर किया पोस्ट

राहुल वैद्य को 2021 में एक स्ट्रीट डॉग ने काटा था. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था- 2021 में मुझे एक कुत्ते ने काटा था. जो एक एक्टर का पाला हुआ था. जब मैंने उस बिल्डिंग के बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो कुत्ता अक्सर लोगों को काटता है. ये एक्टर क्राइम पेट्रोल होस्ट करता है.

इन सेलिब्रिटीज को आदेश मंजूर नहीं

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जहां कुछ सेलेब्स सही मान रहे थे वहीं कुछ ने इसे गलत ठहराया. जॉन अब्राहम, जाह्नवी कपूर, रुपाली गांगुली, वरुण धवन, रवीना टंडन समेत कई कलाकारों ने इसका विरोध किया. जॉन अब्राहम ने तो चीफ जस्टिस को लेटर भी लिखा है. जाह्नवी कपूर ने अपनी स्टोरी में लिखा था- वो खतरा कहते हैं, लेकिन हम दिल की धड़कन कहते हैं. कोर्ट कहता है कि उन्हें बंद कर दो, जहां उन्हें कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं मिलेगा, ना सूरज की रोशनी. लेकिन ये सिर्फ आवारा कुत्ते नहीं हैं. ये वो हैं, जो बिस्कुट के लिए आपकी चाय की दुकान के बाहर इंतजार करते हैं, फिर रात में आपकी सुरक्षा भी करते हैं.

