140 साल बाद फिर वापस आया 'भूतिया जहाज', देखकर खोजकर्ताओं के उड़े होश, बोले- यकीन नहीं हो रहा कि...

यह खोज बीती 28 जून, 2025 को विस्कॉन्सिन के डोर उपद्वीप के एक छोटे से समुदाय बेलीज हार्बर के पास हुई थी. एफजे किंग एक 144 फुट लंबा, तीन मस्तूलों वाला मालवाहक जहाज था, जिसका निर्माण 1867 में टोलेडो (ओहायो) में हुआ था.

दशकों की खोज के बाद आखिरकार पानी के अंदर पुरातत्वविदों (Archaeologists) ने स्कूनर FJ किंग के मलबे को खोज निकाला है, जो कि एक 'भूतिया जहाज' के नाम से मशहूर था और जो लगभग 140 साल पहले एक भयंकर तूफान के दौरान मिशिगन झील में डूब गया था. न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, यह खोज बीती 28 जून, 2025 को विस्कॉन्सिन के डोर उपद्वीप के एक छोटे से समुदाय बेलीज हार्बर के पास हुई थी. एफजे किंग एक 144 फुट लंबा, तीन मस्तूलों वाला मालवाहक जहाज था, जिसका निर्माण 1867 में टोलेडो (ओहायो) में हुआ था. 15 सितंबर 1886 को, मिशिगन के एस्केनाबा से शिकागो लोहे के सामान ले जाते समय इसे एक तेज तूफान का सामना करना पड़ा था.

मिल गया 140 साल पुराना भूतिया जहाज (Lost Ghost Ship Found)

समुद्र में 8 से 10 फीट ऊंची लहरों ने इसके संतुलन को बिगाड़ दिया था. घंटों पानी निकालने के बावजूद, जहाज उस रात लगभग 2 बजे डूब गया था. न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, कैप्टन विलियम ग्रिफिन और उनके चालक टीम के लोग बच गए थे, जिन्हें वहां से गुजर रहे एक अन्य जहाज ने बचाया था, लेकिन जहाज जहां डूबा वहां अभी भी रहस्य बना हुआ है. विस्कॉन्सिन हिस्टोरिकल सोसायटी और विस्कॉन्सिन अंडरवाटर आर्कियोलॉजी एसोसिएशन के साथ काम कर रहे शोधकर्ता ब्रैंडन बैलॉड ने एक लाइट हाउस कीपर की रिपोर्ट के आधार पर इसकी खोज को आगे बढ़ाया था. इसके लिए साइड-स्कैन सोनार का इस्तेमाल से उनकी टीम ने उस बिंदु से लगभग आधा मील दूर मलबे का पता लगाया.

किस कंडीशन में मिला 'भूतिया जहाज'(Lost Ghost Ship Viral Story)

आश्चर्यजनक रूप से, जहाज का अधिकांश भाग बरकरार है, हालांकि यह क्वागा मसल्स और समुद्री जीवों से ढका हुआ है. बैलॉड ने कहा, 'हममें से कुछ लोगों को एक-दूसरे को चुटकी काटनी पड़ी, क्योंकि पिछली सारी खोजों के बाद, हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमने उसे सचमुच इतनी जल्दी पा लिया है'. उन्होंने कहा कि जहाज पूरी तरह से सुरक्षित  है, इस बात से सभी खोजकर्ता आश्चर्यचकित भी हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि स्कूनर पर लदे लौह अयस्क के वजन के कारण जहाज टूटा हुआ मिलेगा. विस्कॉन्सिन अंडरवाटर आर्कियोलॉजी एसोसिएशन ने पिछले तीन सालों में इस तरह पांच जहाजों को खोज निकाला है.

इससे पहले साल 2025 में, इस ग्रुप ने विस्कॉन्सिन के ओशकोश में फॉक्स नदी में स्टीमर एलडब्ल्यू क्रेन, साथ ही विस्कॉन्सिन के अल्गोमा के पास टगबोट जॉन इवेनसन और स्कूनर मार्गरेट ए. मुइर को खोजा निकाला था. बैलॉड ने 2023 में अल्गोमा के पास स्कूनर त्रिनिदाद की भी खोज की थी.


 

