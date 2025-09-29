बेहोश व्यक्ति के साथ हिंदुस्तान के लोग करते हैं ये सबसे बड़ी बेवकूफी, जा सकती है जान!

Is It Good To Pour Water On A Fainted Person: हम सभी ने फिल्मों में देखा है, जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो उसे होश में लाने के लिए मुंह में पानी या गंगाजल डाला जाता है या पानी की छींटे मारी जाती है. बता दें, इस चीज को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, पद्म भूषण डॉ. टी. एस. क्लेर ने बेवकूफी बताया है. उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति बेहोश होता है, तो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा लोग एक बहुत बड़ी बेवकूफी और गलती करते हैं, जो है व्यक्ति के मुंह में पानी डालना. इसके घातक परिणाम हो सकते हैं. आइए जानते हैं विस्तार से.

बेहोश व्यक्ति के मुंह में पानी क्यों नहीं डालना चाहिए? | Why Should Water Not Be Put Into The Mouth Of An Unconscious Person?

डॉ. टी. एस. क्लेर ने कहा, कभी भी बेहोश व्यक्ति के मुंह में पानी या गंगाजल नहीं डालना चाहिए. इससे व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है. उन्होंने कहा, जब बेहोश व्यक्ति के मुंह में पानी डाला जाता है, तो वह सीधा फेफड़ों में जाता है. जिसके कारण व्यक्ति को निमोनिया हो सकता है. ऐसे में भूल से भी किसी भी बेहोश व्यक्ति के मुंह में कुछ न डालें. साथ ही पानी की छीटें मारना भी गलत है.

बेहोश व्यक्ति की ऐसे करें मदद | How To Help An Unconscious Person

डॉ. टी. एस. क्लेर ने बताया, जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए, तो उसके मुंह में पानी न डालकर सबसे पहले उसकी शर्ट के बटन खोले, ताकि हवा का आदान- प्रदान हो सके. फिर उसे बिल्कुल सीधा लेटा दीजिए और टांगे ऊपर की ओर रखिए. ऐसा करने से कम ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. इसके बाद गले की नाड़ी चेक करें. अगर आपको नाड़ी महसूस नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में CPR (Cardiopulmonary resuscitation) देना होगा. शायद हो सकता है, व्यक्ति का कार्डियक अरेस्ट आया हो.

बेहोश होने से कैसे बचें | How To Avoid Fainting?

बेहोशी से बचने के लिए, सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. इसी के साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए नियमित भोजन करें और लंबे समय तक खड़े रहने से बचने के लिए बार-बार घूमें. अगर आपको बेहोशी महसूस हो, तो अपने पैरों को ऊपर उठाकर लेट जाएं या अपने सिर को घुटनों के बीच रखकर बैठ जाएं. इसी के साथ गर्मी के मौसम में ज्यादा धूप में जाने से बचे और ऐसी जगहों पर घूमने से भी बचें, जहां आपको घूटन महसूस हो रही हो. वहीं अगर आपको ज्यादा चक्कर आता है और बेहोशी जैसा महसूस होता है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करें.

