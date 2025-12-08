अचानक से नहीं आता हार्ट अटैक, नजर आने लगते हैं ये 5 संकेत | Heart Attack Ke Lakshan

Heart Attack Ke Lakshan : अक्सर हम सोचते हैं कि हार्ट अटैक अचानक आता है, जोरदार सीने में दर्द होता है और व्यक्ति को तुरंत मार देता है. लेकिन सच यह है कि कई बार हार्ट अटैक “चुपचाप” आता है. इसे ही साइलेंट हार्ट अटैक (Silent Heart Attack) कहा जाता है. मशहूर डॉक्टर आलोक चोपड़ा के मुताबिक, हार्ट अटैक कभी अचानक नहीं आता, बल्कि यह धीरे-धीरे शरीर में संकेत देता रहता है. उन्‍होंने अपने एक सोशल पोस्‍ट में बताया कि अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए, तो बड़ी जानलेवा स्थिति से बचा जा सकता है.

साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है?

साइलेंट हार्ट अटैक वह स्थिति है, जिसमें दिल की मांसपेशियों को नुकसान तो होता है, लेकिन इसके लक्षण बहुत हल्के या अलग तरह के होते हैं. कई बार व्यक्ति को यह तक पता नहीं चलता कि उसे हार्ट अटैक हो चुका है. यह आम हार्ट अटैक की तुलना में ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं.

साइलेंट हार्ट अटैक के शुरुआती संकेत | Heart Attack Ke Lakshan

सीने में हल्की जलन या भारीपन और दर्द बिना ज्यादा मेहनत के थकान महसूस होना सांस लेने में तकलीफ गर्दन, जबड़े, कंधे या पीठ में दर्द मतली या उल्टी जैसा महसूस होना चक्कर आना या सिर हल्का लगना

क्या है डॉक्टर की सलाह

डॉक्टर आलोक चोपड़ा के अनुसार, अगर शरीर बार-बार थकान, बेचैनी या अजीब दर्द के संकेत दे रहा है, तो उसे नजरअंदाज न करें. यह दिल की तरफ से चेतावनी हो सकती है.

साइलेंट हार्ट अटैक से कैसे बचें? | Heart Attack Se Kaise Bache

खानपान में बदलाव करें- ऑयली फूड, जंक फूड और ज्यादा नमक से बचें. फल, सब्जियां, सलाद और हल्का भोजन करें. रोजाना एक्सरसाइज करें- रोज कम से कम 30 मिनट वॉक, योग या हल्की कसरत जरूर करें. यह दिल को मजबूत बनाता है. स्ट्रेस कम करे- ज्यादा टेंशन लेने से दिल पर बुरा असर पड़ता है. मेडिटेशन और प्राणायाम फायदेमंद है. स्मोकिंग और शराब से दूर रहे- सिगरेट और शराब दिल की बीमारियों की बड़ी वजह हैं. इससे दूर रहने में ही आपकी भलाई है. रेगुलर हेल्थ चेकअप- ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की समय-समय पर जांच जरूरी है.

