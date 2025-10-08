विज्ञापन
विशेष लिंक

12वीं की छात्रा को हार्ट अटैक, 9 साल के बच्चे की हार्ट कार्डिएक अरेस्ट से मौत, कमजोर दिल के वो 8 लक्षण जो किशोरों में दिखते हैं

Weak Heart Symptoms: हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. खासकर युवाओं और कम उम्र के लोगों में अचानक मौत के कारणों में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक ही है. आइए जानते हैं ऐसे 8 संकेत जो हेल्दी युवाओं में भी कमजोर दिल की ओर इशारा कर सकते हैं.

Read Time: 4 mins
Share
12वीं की छात्रा को हार्ट अटैक, 9 साल के बच्चे की हार्ट कार्डिएक अरेस्ट से मौत, कमजोर दिल के वो 8 लक्षण जो किशोरों में दिखते हैं
Sudden Heart Attack in Kids: हेल्दी दिखने वाले युवा भी हो रहे दिल की बीमारी का शिकार

Weak Heart Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि दिल की बीमारी सिर्फ बुजुर्गों को होती है. लेकिन, हाल ही में राजस्थान के सीकर जिले के पलसाना कस्बे के गोविंदपुरा गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. 12वीं कक्षा की छात्रा मोनिका मीणा, जो राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता खेलकर लौटी थी, स्कूल में अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने इसे साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका बताया. इससे पहले भी एक 9 साल के बच्चे की कार्डिएक अरेस्ट से मौत हो गई थी. यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या हेल्दी दिखने वाले युवा भी दिल की बीमारी के शिकार हो सकते हैं? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके लक्षण अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 8 संकेत जो हेल्दी युवाओं में भी कमजोर दिल की ओर इशारा कर सकते हैं.

हार्ट की कमजोरी के 8 संकेत (8 Signs of Heart Failure)

1. हल्का सा काम करने पर थकान या सांस फूलना

अगर आप सीढ़ियां चढ़ने, थोड़ा दौड़ने या हल्की एक्टिविटी करने पर जल्दी थक जाते हैं या सांस फूलने लगती है, तो यह दिल की कमजोरी का संकेत हो सकता है. यह दिखाता है कि दिल शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा.

ये भी पढ़ें: ब्लड टेस्ट जो करता है स्ट्रोक की भविष्यवाणी, इस संकेत को पहचान लगा सकते हैं Stroke का पता

2. बिना वजह सीने में भारीपन या दबाव

सीने में सिर्फ दर्द ही नहीं, अगर आपके सीने में भारीपन या  लेकिन भारीपन या दबाव जैसा महसूस होना भी एक चेतावनी हो सकती है. यह दिल की धमनियों में ब्लॉकेज का संकेत देता है.

3. दिल की धड़कन तेज या अनियमित होना

अगर आपकी हार्टबीट कभी बहुत तेज हो जाती है या कभी-कभी ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन मिस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें. यह अरिदमिया या दिल की रिदम में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है.

4. बार-बार चक्कर आना या बेहोश होना

जैसा कि मोनिका मीणा के केस में हुआ, अचानक बेहोश होना या बार-बार चक्कर आना दिल की गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि दिल पर्याप्त ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा.

5. पेट या सीने में जलन या गैस जैसा महसूस होना

कई बार लोग इसे एसिडिटी या गैस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह दिल की बीमारी का छुपा हुआ लक्षण हो सकता है. खासकर अगर यह बार-बार हो रहा हो.

ये भी पढ़ें: चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने का जादुई घेरलू नुस्खा, चावल के पानी से घर पर ऐसे बनाएं फेस सीरम

6. अचानक पसीना आना बिना किसी वजह के

अगर आप बिना गर्मी या मेहनत के अचानक पसीने से तर हो जाते हैं, तो यह दिल पर दबाव का संकेत हो सकता है. यह हार्ट अटैक का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है.

7. थकावट जो आराम करने पर भी दूर न हो

अगर आपको लगातार थकान महसूस होती है और आराम करने के बाद भी एनर्जी नहीं लौटती, तो यह दिल की कार्यक्षमता में कमी का संकेत हो सकता है.

8. नींद में सांस रुकना या बेचैनी महसूस होना

अगर रात में नींद के दौरान सांस लेने में दिक्कत होती है या बार-बार नींद टूटती है, तो यह स्लीप एपनिया हो सकता है, जो दिल की बीमारी से जुड़ा हुआ है.

ये भी पढ़ें: AIIMS के डॉक्टर ने बताया बच्चों को कफ सिरप देने का सही तरीका, माता-पिता जान लें कब और कितनी मात्रा में दें

क्या करें बचाव के लिए?

  • रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं, खासकर अगर परिवार में हार्ट डिजीज का इतिहास हो.
  • फिजिकल एक्टिविटी को दिनचर्या में शामिल करें.
  • जंक फूड, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं.
  • तनाव को कम करें, मेडिटेशन और योग अपनाएं.
  • ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखें.

दिल की बीमारी अब सिर्फ उम्रदराज लोगों की समस्या नहीं रही. आज के युवा भी इसके शिकार हो रहे हैं वो भी बिना किसी चेतावनी के. मोनिका मीणा की दुखद घटना हमें यह सिखाती है कि हेल्दी दिखना और अंदर से हेल्दी होना दो अलग बातें हैं. इसलिए अगर आप या आपके आसपास कोई युवा इन लक्षणों को महसूस कर रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sudden Heart Attack In Kids, Heart Attack In Childrens, Weak Heart Symptoms, Cardiac Arrest In Children, Heart Problems In Young Age, Teen Heart Health Warning Signs, Child Heart Attack Cases, Early Signs Of Heart Disease In Youth, Heart Failure Symptoms In Kids, Silent Heart Attack In Teenagers, Heart Attack Risk In School Children, What Causes Sudden Heart Attacks In Children, 8 Warning Signs Of Weak Heart In Teens, Symptoms Of Cardiac Arrest In Young Kids, How To Detect Heart Issues In Teenagers, Heart Attack In Healthy School Students, Early Heart Disease Indicators In Children, Teen Heart Health Tips For Parents, Heart Attack In Young Age
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com