2AC में सीट देने से किया मना तो आंटी ने बेटी को घुमाया फोन, दी ऐसी 'गालियां' सुनकर लड़के ने पकड़ लिया माथा

2AC Me Side Lower Berth Ko Lekar Kalesh: ट्रेन में सीट बदलने को लेकर बहस तो आपने भी कभी न कभी देखी होगी, लेकिन इस बार मामला सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया. सिंगरौली-हजरत निजामुद्दीन ऊर्जाधनी एक्सप्रेस (22167) में सफर कर रहे एक युवक ने रेडिट पर अपनी कहानी साझा करते हुए लिखा, 'मैं अपनी साइड लोअर सीट पर पहुंचा, तो वहां एक चार बुज़ुर्गों की पंजाबी फैमिली पहले से बैठी थी. मैंने कहा ये मेरी सीट है, तो वे मेरा टिकट मांगने लगे.' युवक ने सभ्यता दिखाते हुए अपना SMS टिकट दिखाया, मगर तभी फैमिली ने उसे इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि वह अपनी सीट छोड़ दे, ताकि उनका ग्रुप साथ बैठ सके.

ये भी पढ़ें:-सीट नहीं छोड़ने पर मचा बवाल...लोअर बर्थ पर बैठा लड़का बना 'विलेन'! आंटियों ने कर दिया ड्रामा

'मैंने मना किया तो ऐसे देखा जैसे मैंने उनकी किडनी मांग ली हो' (2AC passenger viral story)

युवक ने साफ कहा, 'मैं सीट नहीं बदलूंगा.' इसके बाद माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया. वह बताता है, 'मैंने बात बढ़ाने से मना किया, लेकिन उनके चेहरे ऐसे हो गए जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो. बाद में आंटी ने अपनी बेटी को फोन पर मेरे बारे में बुरा-भला कहा...कुछ गालियां तो समझ में भी आ गईं.' पोस्ट के आखिर में उसने सवाल किया, 'क्या मैंने सीट न बदलकर गलत किया?' बस, यहीं से रेडिट पर बहस छिड़ गई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर इस पोस्ट को indianrailways ने शेयर किया है. कैप्शन में लिखा था, 'क्या मैं अपनी सीट न बदलकर गलत था?'

ये भी पढ़ें:-भारत का वो इकलौता स्टेशन जहां चारों दिशाओं से गुजरती हैं ट्रेनें, वो भी बिना टकराए

ये भी पढ़ें:-TTE से भिड़ी खुद को लोको पायलट की पत्नी बताने वाली महिला, बोली- हमारा BP हाई मत करिए, सिर फोड़ देंगे

इंटरनेट पर छिड़ी बहस 'ट्रेन में टिकट दिखाना आपकी मजबूरी नहीं' (work life travel story)

इस पोस्ट को अब तक 15 सौ से ज्यादा अपवोट्स और 300+ कमेंट्स मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, 'तुमने टिकट क्यों दिखाया? ट्रेन में सिर्फ TTE को टिकट देखने का अधिकार है.' दूसरे यूजर ने कहा, 'कभी-कभी बुज़ुर्ग लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सीट बदलना किसी का फर्ज नहीं.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'तुमने बिल्कुल सही किया, कोई भी तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता.' कई लोगों ने इस पोस्ट को 'इंडियन ट्रेनों की सच्चाई' कहा...जहां इमोशन और रूल्स की टक्कर हमेशा होती रहती है.

ये भी पढ़ें:-Viral Video: कैसे मिलेगी AC कोच में लोअर बर्थ? TTE ने बताया ये सीक्रेट हैक