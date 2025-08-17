विज्ञापन
मुंबई लोकल ट्रेन में मनाई जन्माष्टमी, दही हांडी फोड़ते यात्रियों का वीडियो वायरल, अब सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

मुंबई लोकल ट्रेन में जन्माष्टमी मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां कुछ लोगों ने इसे भक्ति का अनोखा रूप कहा, वहीं कई ने इसे पब्लिक स्पेस में अनुशासन भंग करने वाला कदम माना.

Mumbai local train Janmashtami: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुंबई लोकल ट्रेन के यात्री जन्माष्टमी का उत्सव मनाते नजर आ रहे हैं. डिब्बे के भीतर कीर्तन, भजन और दही हांडी का आयोजन किया गया. वीडियो में यात्रियों को 'नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की' गाते हुए देखा जा सकता है.

ट्रेन में बिठाए गए बाल गोपाल (Dahi Handi in Mumbai local)

वीडियो में दिखाई देता है कि सीट पर बाल स्वरूप श्रीकृष्ण की मूर्ति पालने में स्थापित की गई है. भक्तजन नाचते-गाते हुए उनकी पूजा-अर्चना करते हैं. अंत में, ट्रेन के अंदर ही दही हांडी की रस्म निभाई जाती है और यात्रियों के फोन कैमरे इस पूरे नजारे को कैद करते हैं.

सोशल मीडिया पर चर्चा तेज (Mumbai local Janmashtami video)

यह वीडियो सबसे पहले Reddit के r/Mumbai सबरेडिट पर Janmashtami celebration in local train शीर्षक से शेयर हुआ. इसके बाद यह इंटरनेट पर वायरल हो गया. जहां कई लोगों को यह नजारा बेहद रोचक और भक्ति भाव से भरा लगा, वहीं कई यूजर्स ने इसे पब्लिक स्पेस का गलत इस्तेमाल करार दिया. एक यूज़र ने लिखा, लोग दूसरों को डिस्टर्ब करके ही क्यों भक्ति का मजा लेते हैं? दूसरे ने कहा, क्या ये लोग खास इसी मकसद से ट्रेन में चढ़े थे या बस संयोग था?

कामकाजी यात्रियों की नाराजगी (Krishna Janmashtami viral video)

वीडियो देख चुके एक यूज़र ने टिप्पणी की, ये ज्यादातर रिटायर्ड अंकल्स का ग्रुप है, जो पहली स्टेशन से चढ़कर ये सब सेटअप कर लेते हैं, लेकिन बाकी कामकाजी यात्री, जो थकान के बाद सफर करते हैं, वो साफ तौर पर परेशान दिखते हैं.

श्रद्धा और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच सवाल (viral video Mumbai train)

हालांकि, जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व पर भक्ति का ऐसा रूप देखना अनोखा था, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सार्वजनिक यातायात के साधन ऐसे आयोजनों के लिए सही जगह हैं? इंटरनेट पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं. एक तरफ इसे श्रद्धा की अभिव्यक्ति मानते हैं, तो दूसरी तरफ इसे अव्यवस्था और असुविधा से जोड़ते हैं.

